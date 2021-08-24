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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف حاربت إسرائيل طالبان 20 عامًا دون إرسالها جنديا واحدا لأفغانستان؟!

طالبان
طالبان

مع استمرار الانسحاب الأمريكي والدولي من أفغانستان تحدثت مصادر مطلعة عن أن دول التحالف (الناتو)، استخدمت أسلحة إسرائيلية الصنع خلال الـ 20 عاما من الحرب ضد حركة "طالبان"، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
قالت الصحف إنه “بالرغم من أن القوات الإسرائيلية لم تكن متواجدة في تلك الدولة (أفغانستان) الواقعة في وسط آسيا والتي مزقتها الحرب، إلا أن العديد من دول التحالف استخدمت الأنظمة الإسرائيلية خلال الـ20 عاما من القتال ضد الجماعةالمتطرفة”.

أكدت الصحف  أن "العديد من تلك الدول استخدمت الطائرات الإسرائيلية الموجهة عن بعد "RPAs" لجمع المعلومات الاستخباراتية، واستخدمت صواريخ "سبايك" الإسرائيلية الصنع في القتال، بالإضافة إلى استخدام مركبة من طراز "MRAP" إسرائيلية الصنع (وهي مدرعة مضادة للكمائن والألغام)".

وكشفت الصحف  أن "الطائرات بدون طيار كانت واحدة من أنظمة الأسلحة الإسرائيلية الرئيسية التي استخدمتها الجيوش الأجنبية في أفغانستان".

أشارت إلى أن "سلاح الجو الألماني بدأ في تشغيل طائرة "أيتان" أو "حيرون-تي بي" في أفغانستان عام 2010، (وهي طائرة بدون طيار تقوم شركة IAI الإسرائيلية بصنعها، وبدأ الجيش الأسترالي عام 2005، أيضًا في تشغيل طائرة "سكايلارك 1" بدون طيار".

أوضحت الصحف العبرية أنه "تم استخدام صاروخ "Spike NLOS (Non Line Of Sight)" التابع لشركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة الإسرائيلية من قبل الجيشين البريطاني والكندي في أفغانستان، وأثبتت دقة الصاروخ فائدتها في المعارك ضد طالبان".

وذكرت الصحيفة أنه "مع مغادرة القوات الغربية لأفغانستان وفرض حركة طالبان سيطرتها في البلاد، فقد حصلت الحركة أيضا على أسلحة أمريكية متطورة، بما في ذلك بعض الطائرات بدون طيار، ولكن مع إنهاء الكنديين والبريطانيين والألمان قتالهم قبل عدة سنوات، فمن غير المرجح أن تكون طالبان قد وضعت أيديها على الأنظمة الإسرائيلية الصنع التي قاتلت ضدهم لفترة طويلة".

 

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