عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 33.7 مليار ريال

السعودية..123.2 % ارتفاعا في الصادرات البترولية خلال يونيو الماضي

صدى البلد

سجلت الصادرات السلعية في  السعودبة خلال شهر يونيو 2021، ارتفاعا عن شهر يونيو 2020 بنسبة 91.8% حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة «كوفيد-19»، حيث بلغت قيمتها 84.7 مليار ريال في شهر يونيو 2021، مرتفعة عن 44.2 مليار ريال في شهر يونيو 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 33.7 مليار ريال بنسبة 123.2%.

وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية وفق صحيفة عكاظ عن مجموع الصادرات الكلي من 62.0% في شهر يونيو 2020 إلى 72.1% في شهر يونيو 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق (مايو 2021) بمقدار بلغ 2.5 مليار ريال بنسبة 3.1%.


وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 40.5% بالمقارنة مع شهر يونيو 2020، حيث سجلت 23.6 مليار ريال مقابل 16.8 مليار ريال، وكانت أهم السلع «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» (تمثل نسبة 34.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية)، وقد ارتفعت بنسبة 68.0% بمقدار بلغ 3.3 مليار ريال، و«منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» (وتمثل نسبة 31.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية)، وقد ارتفعت بنسبة 49.2% بمقدار بلغ 2.4 مليار ريال عن شهر يونيو 2020، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق (مايو 2021) بمقدار بلغ 1.6 مليار ريال ونسبة 7.2%.

txt

السعودية.. هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات 6 مناطق

txt

السعودية وباكستان يبحثان تعزيز وتطوير التعاون العسكري

وسجلت الواردات في شهر يونيو 2021 انخفاضا نسبته 0.2% بمقدار بلغ (-0.1 مليار ريال) حيث بلغت قيمتها 46.0 مليار ريال في شهر يونيو 2021 مقابل 46.1 مليار ريال في شهر يونيو 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع مقارنة بشهر يونيو 2020، وكان أكثرها تأثيرا «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» بنسبة (-19.0%) و«الأنسجة ومصنوعاتها» بنسبة (-22.3%).

السعودية أهم الصادرات المواد البترولية ارتفاع الصادرات اقتصاد السعودية

ترشيحاتنا

بعد فوز تويوتا.. 7 معلومات لا تعرفها عن السباق الفرنسي لومان24

3 آثار جانبية للقاح فايز تم الإبلاغ عنها عبر جميع الأعمار

أشرف العشري عن عودة المصريين من أفغانستان : مصر أصبح لها أجهزة ذات أذرع كبيرة

بعد عودة المصريين من أفغانستان.. 4 مواقف تدخل السيسي فيها لإنقاذ المصريين بالخارج

شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي

نصدق مين.. مسئول يكذب نائب وزير خارجية أوكرانيا: ليس لدينا طائرات مختطفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

التعليم العالي: 95 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي: لا صحة لنفاد الأماكن داخل الجامعات في تنسيق المرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

فيديو

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ