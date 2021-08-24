السعودية..123.2 % ارتفاعا في الصادرات البترولية خلال يونيو الماضي

بقيمة 33.7 مليار ريال

سجلت الصادرات السلعية في السعودبة خلال شهر يونيو 2021، ارتفاعا عن شهر يونيو 2020 بنسبة 91.8% حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة «كوفيد-19»، حيث بلغت قيمتها 84.7 مليار ريال في شهر يونيو 2021، مرتفعة عن 44.2 مليار ريال في شهر يونيو 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 33.7 مليار ريال بنسبة 123.2%.

وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية وفق صحيفة عكاظ عن مجموع الصادرات الكلي من 62.0% في شهر يونيو 2020 إلى 72.1% في شهر يونيو 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق (مايو 2021) بمقدار بلغ 2.5 مليار ريال بنسبة 3.1%.



وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 40.5% بالمقارنة مع شهر يونيو 2020، حيث سجلت 23.6 مليار ريال مقابل 16.8 مليار ريال، وكانت أهم السلع «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» (تمثل نسبة 34.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية)، وقد ارتفعت بنسبة 68.0% بمقدار بلغ 3.3 مليار ريال، و«منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» (وتمثل نسبة 31.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية)، وقد ارتفعت بنسبة 49.2% بمقدار بلغ 2.4 مليار ريال عن شهر يونيو 2020، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق (مايو 2021) بمقدار بلغ 1.6 مليار ريال ونسبة 7.2%.

وسجلت الواردات في شهر يونيو 2021 انخفاضا نسبته 0.2% بمقدار بلغ (-0.1 مليار ريال) حيث بلغت قيمتها 46.0 مليار ريال في شهر يونيو 2021 مقابل 46.1 مليار ريال في شهر يونيو 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع مقارنة بشهر يونيو 2020، وكان أكثرها تأثيرا «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» بنسبة (-19.0%) و«الأنسجة ومصنوعاتها» بنسبة (-22.3%).