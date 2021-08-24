اليسا تهاجم حكومة بلادها: مقهورة من كمية الوقاحة لدي المسئولين

هاجمت الفنانة اليسا المسئولين الحكوميين في لبنان، نتيجة تصاعد الأزمات المعيشية وعدم القدرة على توفير بعض أساسيات الحياة وفي مقدمتها أزمة المحروقات، فضلا عن تزايد الانفجارات في الفترة الأخيرة.

وغردت اليسا من خلاص حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر"، قائلة: "من آخر إنجازات العهد بلبنان إنو مديرة المنشآت النفطية المحسوبة عليه، واللي انشالت بسحر ساحر من فضيحة الفيول المغشوش، بدها يانا "نتعوّد" نعيش بلا محروقات ونخفف "مشاوير". يعني انا مش مقهورة من الوضع عا قد مني مقهورة من كمية الوقاحة اللي عندكن ياها! استحوا بقا! ".



من جانب آخر، أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا خلال لقائها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها تعيش قصة حب حاليا.



ووجه أحد متابعي النجمة إليسا سؤالًا لها قائلاً: "Are u in loveee؟ (هل تحبين؟)، وكانت إجابتها: "نعم"، وهو ما أثار إعجاب وتفاعل متابعيها عبر حسابها الشخصي بـ "تويتر".



وكشفت " إليسا" من قبل، مواصفات فتى أحلامها، وقالت خلال حديثها مع "سيدتي"، إن فتى أحلامها يشبه ديفيد بيكهام، وترغب بأن يكون الشاب شرقي الطباع أيضًا يغار عليها ويشعرها بوجوده وبنفس الوقت يتفهم طبيعة عملها ويقف إلى جانبها