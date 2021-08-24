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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمى أبو ضيف في ظهور لافت من عطلتها الصيفية .. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف، جمهورها صورة جديدة من عطلتها الصيفية ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت  سلمي أبو ضيف  بإطلالة جذابة علي الشاطئ بمايوه محتشم ، ما حاز إعجاب متابعيها.

 

سلمى أبو ضيف تشارك متابعيها كواليس عملها القادم

شاهد.. إطلالة جذابة لـ سلمي أبو ضيف برفقة هنا الزاهد وأروي جودة

أحدث  أعمال سلمى أبو ضيف، دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مصابة بمرض البهاق.

 

وكشفت سلمى أبو ضيف ، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.

 

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.

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