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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"العنف الأسري وتداعياته".. سلسلة ندوات لفرع خريجي الأزهر بالمنوفية

سلسلة ندوات لفرع
سلسلة ندوات لفرع خريجي الأزهر بالمنوفية

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنوفية، أولى سلسلة ندوات "العنف الأسري وتداعياته" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة؛ لمواجهة الظواهر التي انتشرت في الآونة الأخيرة التي تهدد السلم والأمن المجتمعي.


وألقى الشيخ عبد العزيز النجار، رئيس فرع المنظمة بالمنوفية، كلمة وضح خلالها مكانة المرأة في الإسلام، وتكريمه لها، وكيف أن البيوت تقام على المودة والرحمة مستشهدًا بقوله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها".


كما أشار أ.د عبد العزيز درويش، أستاذ علم النفس بكلية الآداب – جامعة المنوفية، إلى أن أسباب العنف وتداعياته المادية والمعنوية، ومدى اختلاف خصائص الرجل والمرأة فسيولوجيا، وكيفية التصدي للمشكلات بعيدًا عن العنف.

كما أوضحت تريز مجدي، مسئول المجلس القومي للمرأة، كيفية مناقشة  المجلس للمشكلات المجتمعية، والعمل على حلها. 

أشار د. حسن عبد المقصود، وكيل منطقة المنوفية، إلى أن الإسلام اهتم بالأسرة وأفرادها هي النواة الأولى للمجتمع؛ لذا نهى عن كافة أنواع العنف التي تهدد صلاحها واستقرارها، كما حث علي الرأفة، والتعامل بالحسنى.


وفي الختام، أجابت د. سحر عبد الستار، عميد كلية الحقوق، جامعة السادات، على أسئلة الحضور خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء ذات القدرات الخاصة، وكيفية حمايتها من كافة أشكال العنف.

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الأزهر المنوفية العنف الأسرى ندوات المجلس القومى للمرأة

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