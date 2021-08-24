أخر تطورات الحالة الصحية لـ طارق الدسوقي بعد إصابته بـ كورونا

بدأ الفنان طارق الدسوقى التعافي من فيروس كورونا رغم أنه مازال فى العزل المنزلى وفى طريقه لاستعادة حالة الصحية بالكامل

وقال مصدر مقرب من طارق الدسوقى فى تصريح خاص إنه استعاد عافيته إلى حد كبير وقارب على الشفاء التام من فيروس كورونا وبدأ يتنفس بشكل طبيعى”.

حالة طارق الدسوقى

وكشفت عزة الدسوقي شقيقة الفنان طارق الدسوقي، تطورات الحالة الصحية لـه بعد إصابته بفيروس كورونا .

وقالت عزة الدسوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" شقيقي يتماثل الشفاء من فيروس كورونا ببركة دعوات محبيه ".

وأضافت عزة الدسوقي:" طارق الدسوقي متواجد في عزل منزلي وحالته في تحسن مستمر وأمامه أيام قليلة ويتعافى من فيروس كورونا ".

إصابة طارق الدسوقي بكورونا

وأكدت لوجينا، ابنة الفنان طارق الدسوقي، استقرار الحالة الصحية لوالدها، مشيرة إلى أنه يخضع حاليا للعزل المنزلي؛ وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت لوجينا - عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”- :" بطمنكم الحمد لله حالة والدي مستقرة، وهو الآن في العزل المنزلي، ونأمل في الشفاء العاجل، وده بفضل ربنا ثم دعواتكم".

وكانت لوجين، ابنة الفنان طارق الدسوقي، قد أعلنت تعرض والدها لوعكة صحية السبت الماضي، مطالبة محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وطارق الدسوقي، هو ممثل مصري من مواليد 27 ديسمبر 1957، بالقليوبية، حصل على بكالوريوس التجارة جامعة عين شمس في 1979، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.