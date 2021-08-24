حلاق يقتل شقيقه ويقطع جثته فى إمبابة

يمر بضائقة مالية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية "ساقين" لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة (حلاق "له معلومات جنائية" ومقيم بذات المنطقة) عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه .

بمواجهته إعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس، وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر (حلاق، مقيم بذات العنوان) حيث أنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه (المجنى عليه) وطلب مساعدته إلا أنه رفض - الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بالمحل عمله فعقد العزم على قتله .

وفـى سبيل ذلك استدرجه لشقة قام باستئجارها حديثاً بدائرة القسم وغافله، وخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول، ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم أجولة بلاستيكية وألقاهم بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه واستولى على ( مبلغ مالى).

وأرشد المتهم عن أماكن تخليه عن باقى الجثة ، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة (2 سكين- حبل بلاستيك ) والمسروقات ( مبلغ مالى- هاتف محمول المجنى عليه ) وقرر بإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.