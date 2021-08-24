عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يمر بضائقة مالية

حلاق يقتل شقيقه ويقطع جثته فى إمبابة

أرشيفية
أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية "ساقين" لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة (حلاق "له معلومات جنائية" ومقيم بذات المنطقة) عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه .

ضبط عامل حلق شعر والدته وطردها من المنزل بالشرقية

خناقة أكتوبر .. ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب بسبب ركنة سيارة

ضبط شاب زعم بـ فيسبوك قدرته على استخراج رخص مرور

لفتة إنسانية.. شاهد.. رجال شرطة النقل والمواصلات يتبرعون بدمائهم لإنقاذ المرضى والمصابين

بمواجهته إعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس، وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر (حلاق، مقيم بذات العنوان) حيث أنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه (المجنى عليه) وطلب مساعدته إلا أنه رفض - الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بالمحل عمله فعقد العزم على قتله .

وفـى سبيل ذلك استدرجه لشقة قام باستئجارها حديثاً بدائرة القسم وغافله، وخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول، ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم أجولة بلاستيكية وألقاهم بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه واستولى على ( مبلغ مالى).

وأرشد المتهم عن أماكن تخليه عن باقى الجثة ، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة (2 سكين- حبل بلاستيك ) والمسروقات ( مبلغ مالى- هاتف محمول المجنى عليه ) وقرر بإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة إمبابة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية حلاق أجزاء آدمية

ترشيحاتنا

سرقوا التوك توك ودبحوه.. أسرة شهيد لقمة العيش بالدقهلية تروي تفاصيل مقتله..فيديو

حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. تعرف على عقوبات المخالفين بقانون السايس

الرئيس السيسي وتطوير التعليم .. من هنا تبدأ قضية تشكيل وعي الأمة

أمن الساحل الأفريقي واتفاقيات ثنائية.. تفاصيل مباحثات شكري مع وزير خارجية سيراليون

تأجيل جلسة محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989

"المنتجين الزراعيين" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن وموعد انخفاضها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاد جريشة يطلق قذائفه: مش هشتغل فى الأهلى أو الزمالك .. رئيس الكاف ظلمنى وربنا قعّده فى البيت|حوار

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي

الصحة: إجراءات قانونية أول سبتمبر ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا

حكم الزوجة التي تفضل أهلها على أهل زوجها ..الإفتاء تجيب

السعودية تكشف عن حدث أثري كبير.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو

فيديو جراف.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بكروت الفيزا

بعد وصول المتحور الهندي إلى مصر.. كيف تقي نفسك من سلالة دلتا

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ