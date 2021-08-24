خلال ٢٤ ساعة.. تحرير ٨٦ محضرا تموينيا متنوعا في سوهاج

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز الإقليم؛ للمرور على الأسواق والمخابز، للوقوف على الحالة التموينية العامة بسوهاج.

وقال المهندس محمد إبراهيم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحرير ٨٦ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملات المديرية في ٢٤ ساعة فقط، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين والمضبوطات.

وتعود أحداث الواقعة عندما كانت حملات مديرية التموين بمحافظة سوهاج تمر على الأسواق والمخابز للتأكد من صحة المواد الغذائية المُقدمة للمواطنين، على مدار أربعة أيام، تم خلالها تحرير ٨٦ محضرًا تموينيًا متنوعًا.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.