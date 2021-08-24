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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعرفي ازاي تحطي مكياج بطريقة صحيحة .. شاهدي الفيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت ريهام حليم ، خبيرة التجميل ، إن مكياج الصيف غير محدد بألوان محددة ، متابعة " : الصيف بيحب الألوان الصريحة " .

 

وأضافت خبيرة التجميل ، خلال لقائها لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الألوان المطرقعة مثل " الفسفوري " موضة لهذا العام ، خاصة فوق العيون .

 

وأشارت إلى أن موضة الإيلينر لا تبطل ، ومستمرة لهذا العام ، ولكن شكله هو الذي يختفي ، موضحة أن العيون المبطنة والغائرة لا يستحب فيها استخدام الأيلينر .

 

وتابعت أن بديل الإيلينر هو الرموش ذات الخط الأسود المسحوب ، والأساس في وضع المكياج هو معرفة ملامح الوجه جيدا ، حتى نتلاشى الأخطاء .

 

ولفتت إلى أن " كونتور " لوجه يستخدم لأبرزا بعض الملامح أو اخفائها ، فيتم وضع الهيلاتر على الجزء المراد إظهاره ، واخفاء الأجزاء الأخرى من خلال اضافة اللون الغامق . 

خبيرة مكياج الإيلينر الكونتور برنامج ست الستات

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