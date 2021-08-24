اعرفي ازاي تحطي مكياج بطريقة صحيحة .. شاهدي الفيديو

قالت ريهام حليم ، خبيرة التجميل ، إن مكياج الصيف غير محدد بألوان محددة ، متابعة " : الصيف بيحب الألوان الصريحة " .

وأضافت خبيرة التجميل ، خلال لقائها لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الألوان المطرقعة مثل " الفسفوري " موضة لهذا العام ، خاصة فوق العيون .

وأشارت إلى أن موضة الإيلينر لا تبطل ، ومستمرة لهذا العام ، ولكن شكله هو الذي يختفي ، موضحة أن العيون المبطنة والغائرة لا يستحب فيها استخدام الأيلينر .

وتابعت أن بديل الإيلينر هو الرموش ذات الخط الأسود المسحوب ، والأساس في وضع المكياج هو معرفة ملامح الوجه جيدا ، حتى نتلاشى الأخطاء .

ولفتت إلى أن " كونتور " لوجه يستخدم لأبرزا بعض الملامح أو اخفائها ، فيتم وضع الهيلاتر على الجزء المراد إظهاره ، واخفاء الأجزاء الأخرى من خلال اضافة اللون الغامق .