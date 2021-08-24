خالد الجندى: القيادة السياسية سبقت الجميع فى تجديد الخطاب الدينى

علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الاعلامية عزة مصطفى: "الرئيس تحدث عن نقطة فى غاية الخطورة وهى الوعى، وهى أزمة الناس الحقيقة، وايضا علاقة الوعى بالمكون الذى يعطيه الداعية، والمجتمع بحاجة إلى زيادة الوعى".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "زيادة الوعى تكون بالتبصرة وزيادة الدروس الماضية من التاريخ، واسقاطها على الواقع الذى نحن فيه، فالقيادة السياسية استبقت الجميع فى طرح قضية تجديد الخطاب الدينى".

قضايا مهمة مفتقدة بالأعمال الفنية



أكد الشيخ أحمد عبد الرحمن، مسئول إعلام وعظ الأزهر الشريف، بالجيزة، أن الإعلام والفن يجب أن يقدم صورة ايجابية للأسرة متضمنة القيم والقدوة المجتمعية والنماذج الصالحة داخل المجتمع، لكن الآن هناك بعض الأعمال تعرض في محتواها أمور مبالغ فيها لا تعبر عن المجتمع المصري وقيمه.

وأضاف عبد الرحمن، لـ صدى البلد، أن اهتمام الرئيس السيسي بالتوعية الروحية خطوة إيجابية نحو حل جذري للمشكلات التي يعاني منها المجتمع، منوها أنه لا غنى عن الإعلام ودوره المهم في بناء الشخصية، وأنه عنصر فعال وضروري ولابد وان يكون كتفا الي كتف بجانب الموسسات في حملاتها التي تهتم بالتوعية المجتمعية.

في الوقت الحالي يحتاج فيه الشباب إلى المزيد من التوعية الوطنية والتوعية الدينية ، وبالتالي على القائمين على الأعمال الفنية أن يستزيدوا من الأعمال التي من شأنها تثقيف الشباب دينيا وروحيا واجتماعيا وتعلي روح الإنتماء إلى الوطن لديهم.

وتابع: نذكر مثال على ذلك، بمسلسل الاختيار الذي بث شحنات إيجابية في نفوس الشباب المصري، وأعلى روح الإنتماء إلى وطنهم وعدم الإنسياق خلف ما تروجه الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد ، وتشكيك الشباب في كل ما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات قومية

وأكد الشيخ أحمد عبد الرحمن، مسئول إعلام وعظ الأزهر الشريف، بالجيزة، أننا نحتاج إلى المزيد من الأعمال الفنية التاريخية التي تحكي التاريخ المصري الحافل بالبطولات والإنجازات والتركيز على الشخصيات المؤثرة في التاريخ المصري قديما وحديثا

كما نحتاج إلى مزيد من الأعمال الفنية المتعلقة بالرموز الدينية والشيوخ الكبار الذين أثروا في الحياة الدينية وحاربوا الأفكار المتطرفة في أزمنتهم

كما نحتاج إلى تسليط الضوء على العلماء في العلوم المختلفة وليست الدينية أو التاريخية فقط

وبالنسبة لعرض القضايا، قال الشيخ أحمد عبد الرحمن، مسئول إعلام وعظ الأزهر الشريف، بالجيزة : نود التأكيد على أن قضية الثأر وما يترتب عليها من أضرار مجتمعية كبيرة، ينبغي على القائمين على الدراما أن تتم مناقشة هذه القضايا ووضع حلول لها ترسخ في الأذهان أن هذه الظاهرة لابد وأن تنتهي ولا تستمر أعوام طويلة تحصد فيها الأرواح البريئة

كذلك من القضايا المهمة التي ينبغي التركيز عليها في الأعمال الفنية، قضايا الدجل والشعوذة والسحر، الذي ينتشر بين كثير من الناس، حيث أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الأرياف فقط وإنما يعتقد فيها حتى من وصل إلى مرحلة تعليم عالية.

كما نحتاج إلى أعمال فنية عالية ، تناقش في محتواها ، ظاهرة التعصب بشقيه، الرياضي والديني، وكيفية الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تؤثر بالسلب على الشباب الذين وصل بهم الحال اليوم إلى مقاطعة من يخالفهم الرأي.