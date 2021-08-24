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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فتاوى تشغل الأذهان .. هل تأثم الفتاة لرفضها كل من يتقدم لخطبتها.. وحكم قراءة الفاتحة على الميت .. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

هل حرم النبي قراءة الفاتحة على الميت؟.. دار الإفتاء تجيب

هل «صدق الله العظيم» بدعة؟.. الإفتاء تجيب
أعاني من التهتهة في الصلاة فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
هل تأثم الفتاة لرفضها كل من يتقدم لخطبتها؟.. أمين الفتوى يجيب
هل يجوز للحائض دخول المسجد للاستماع لدرس علم؟ ..دار الإفتاء توضح
 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم سؤالاً يقول صاحبه: ما صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ الفاتحة على المقابر أو الميت؟

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال إجابته على السائل، إن هذا الأمر صحيح فلم يرد عن النبي قراءة سورة الفاتحة لكن ترك النبي لا يفهم على التحريم أو المنع، فالقراءة لمتوفٍ مشروعة ومبرورة عند المقابر أو الموادعة لما روي عن النبي أمر القبرين اللذان مر بهما فقال إنهما يعذبان وأمر بجريدتين فوضعهما، الأمر الذي فسره العلماء بأن الجريدتين قد أتى بهما النبي لما عرف عن الجماد من تسبيح لله عز وجل فيخففان عن الموتى عذابهما بكثرة التسبيح.

واختتم، قائلاً:" هذا عن تسبيح الجماد فكيف بذكر الله من الحي، وبخير الأذكار وهي السبع المثاني وخير كلام الله تعالى". 

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم سؤالاً يقول: ما حكم صدق الله العظيم في القرآن حيث وجدت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تقول إنها بدعة علماً بأن جميع المشايخ وحفظة القرآن يرددونها؟

وقال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال إجابته على السائل، لدينا قاعدة تقول " المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده"، فالشرع حينما يطلب شيء مطلقاً لا ينبغي علينا أن نقيده ما لم يأت تقيده، فالله تعالى يقول" قل صدق الله" وهذه الآية لم تبين هيئة معينة أو وقت محدد دون وقت، وفيها أمر مطلق في أي وقت أو حالة أو كيفية وامتثال مشروع لأوامر الله تعالى إلا في وجود نص ينهى عن القول وفي هذه الحالة نمتنع.

ولفت ممدوح إلى أن قول النبي " اقرأوا القرآن" لفظ مطلق من النبي وأمر لا تقييد فيه إلا أنه لولا وجود نص ينهى عن قراءته في حالة الجنب لجاز من على جنابه قراءته، مشدداً على أن قول "صدق الله العظيم" عقب الانتهاء من التلاوة مشروع والمناسبة فيه أقوى وتؤكد أنك تجدد الإيمان مع الله وتصدق بأنه كلامه المنزل على النبي الأكرم، وهو أمر مشروع بنص القرآن المطلق وسنة التلاوة المتبعة في قراءته طبقة بعد طبقة تنزل منزلة الإجماع. 

وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم يقول صاحبه: منذ عام أصبحت أعاني من التهتهة في الصلاة ولا أستطيع قراءة القرآن بصورة صحيحة.. فماذا أفعل؟

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية خلال إجابته على السائل، إن الأمر له علاقة بالوسواس القهري، وأن عليه مراجعة الطبيب وإن تجاوزت الأمر نفسياً فالحمد لله وإلا فعليك العودة لأخصائي تخاطب إن كانت المشكلة عامة.

واستطرد ممدوح قائلاً:" أنت تقول بأن المشكلة في الصلاة وقراءة القرآن، وهذه بوادر اضطراب متعلق بالوسواس  القهري، لذا أكثر من ذكر اسم الله تعالى المقسط".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن سؤال يقول هل رفض الفتاة لأي عريس دون ان تراه حرام؟


وأضاف "ممدوح" : هي حرة ومن حقها أن ترفض الزواج من الأساس لكن ومن الممكن أن يكون هناك من وعدها بالزواج وهي تنظره أو انها محتاجة لدعم نفسي وانصحكم أن تتقربوا إليها وتصاحبوها وتتعرفوا على مشكلتها وتساعدوها حتى لا تأخذ قرارات خطأ لكن اعطوها الأمان حتى تتكلم دون خوف. 

وورد الى دار الإفتاء سؤال تقول صاحبته: “هل يجوز للحائض الذهاب إلى المسجد للاستماع لدرس علم؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز دخول الحائض المسجد حتى لو كان للاستماع إلى دروس علم.

واستشهد خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على فيس بوك بحديث النبي حيث قال صلى الله عليه وسلم «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ».

وأضاف أمين الفتوى أننا نستنتج من هذا الحديث حرمة دخول الحائض للمسجد وعليها أن تسمع إلى الدرس بأى طريقة أخرى كأن يسجله أحد لها أو ما شابه.

فتاوى تشغل الأذهان فتاوى الميت دار الإفتاء الصلاة

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