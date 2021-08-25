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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استمرار تقديم التظلمات على نتيجة بآداب حلوان من خلال هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدٱت جامعة حلوان فى إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لجميع الفرق خاصة النهائية لسرعة إنهاء الطلاب أوراق تخرجهم و الأوراق الخاصة بتجنيد الذكور .

 

ويمكن الاطلاع على نتائج الكليات المعلنة عبر هذه الروابط :

http://app.helwan.edu.eg/

وقد أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان نتائج كافة الفرق الدراسية بالكلية  ، كما قد نوهت انه سيتم فتح باب الالتماس الالكترونى للنتائج ابتداء من اليوم ٢٢ اغسطس ٢٠٢١ وحتى يوم ٢ سبتمبر ٢٠٢١ .

كل ما تريد معرفته عن دبلومات كلية التربية الفنية جامعة حلوان


وقد نوهت جامعة حلوان انه يجب على الطلاب دفع المصروفات المتاخرة للاطلاع على النتائج و عدم حجبها.

 

آداب حلوان تفتح باب التقدم لبرنامج ليسانس الترجمة الفورية والتحريرية بقسم اللغة الإنجليزية

جدير بالذكر أنه قد أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب التقدم لبرنامج ليسانس الترجمة الفورية والتحريرية بقسم اللغة الإنجليزية والذي يمنح الدارسين درجة الليسانس في الترجمة الفورية والتحريرية، في ظل اهتمام جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة بالبرامج الجديدة التى  تساعد على تنمية مهارات الطلاب.

 

ويتم تقديم البرنامج تحت إشراف الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وإدارة د مها سمير منسق البرنامج حيث يهدف البرنامج إلي تخريج مترجمين متميزين في مجال الترجمة الفورية والتحريرية، ويقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المتميزين والمتخصصين، وتتم الدراسة في قاعات مجهزة بأحدث التقنيات، ويعتمد البرنامج على أحدث الطرق في التدريس والدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية .

 

وتكون مدة الدراسة 4 سنوات على ثمانية فصول دراسية مع بداية العام الدراسى الجديد، ويشترط أن يجتاز الطالب امتحان القبول، ويمنح الدارس بعد انتهاء البرنامج شهادة درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية ترجمة فورية وتحريرية.
 

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