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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن دبلومات كلية التربية الفنية جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لدبلوم علوم تربوية وفنية باللغة الانجليزية وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمود حامد عميد الكلية.

ويشترط للتقدم للبرنامج أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس في التربية الفنية أو الفنون التطبيقية أو الفنون الجميلة، أو بكالوريوس في التربية النوعية والعمل في مجال الفنون في التعليم العام، وإتقان اللغة الإنجليزية كشرط أساسي للقبول في الدبلوم، ويجب على الطلاب اجتياز اختبار لغة متقدم قبل قبولهم في برنامج الدبلوم.

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وتتميز الدراسة بالبرنامج بالبدء في تمام الساعة الثالثة مساء لاستيعاب الطلاب الذين يعملون خلال النهار، وسيتم تقييم الطلاب وتصنيفهم وفقا لكل مقرر، بما في ذلك التدريب الميداني، ويتم منح شهادة مهنية في نهاية البرنامج.


ويمكن للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التواصل عن طريق الكلية ١٢ شارع اسماعيل محمد الزمالك.

وزير التعليم العالي جامعة حلوان التعليم العالي التربية النوعية اللغة الإنجليزية الدكتور ماجد نجم

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