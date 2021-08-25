خاص| عبد المنعم السيد: مخاوف المستثمرين تدفع الذهب إلى الارتفاع عالميا

أرجع الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ارتفاع سعر الذهب عالميا خلال الأيام الماضية مع عودة البورصات والأسواق العالمية للعمل هذا الأسبوع الى الخوف من إنتشار الموجه الرابعة من فيروس كورونا المتحور "سلاله دلتا" التي تضعف وتيره تعافي الاقتصاد العالمي، وأيضا إتجاه بعض الدول مثل نيوزيلاند نحو الاغلاق التام وإنخفاض مؤشر الدولار وتراجع قيمته بحوالي 0,02% .



قال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، إن قيمة الذهب ارتفعت عالميا مسجلا 1802.9 دولار وبالتالي ارتفع سعر الذهب محليا مصر في حدود 9 جنيهات للجرام.

أضاف الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، زياده سعر الذهب عالميا حاليا عوضت خسائر تتجاوز 4٪؜ في سوق الذهب في الاسبوع الاول والثاني من أغسطس 2021 ، في حالات الانكماش الاقتصادي وانخفاض الاستثمار يكون هناك طلب متزايد علي الذهب عالميا ومحليا لان الذهب مخزون للقيمة وملاذ آمن لمخاوف المستثمرين.

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الذهب يمثل تحوطا في مواجهه التضخم وعدم استقرار العملة فضلا عن سهوله تحويله الي سيوله نقدية في اي وقت.

و سجل سعر الذهب في مصر أمس الثلاثاء علي النحو التالي:

عيار 24 في حدود 904 جنيه

عيار 21 نحو 791 جنيه

عيار 18 مسجلا 678 جنيه.