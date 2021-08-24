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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهدر العديد من الفرص والإنتاج يتراجع في أول 30 دقيقة

الزمالك
الزمالك

انتهت أحداث أول 30 دقيقة من أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والإنتاج الحربي باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الإنتاج الحربي وتمكن لاعبو الزمالك من التخلص من كافة الهجمات وإحراز الهدف الأول في الدقيقة 6 من خلال تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة قوية لتسكن الشباك .

وشهدت الدقيقة الـ 12 توقف المباراة لمراجعة محمد معروف حكم المباراة تقنية الفيديو بعد مطالبة لاعبي الإنتاج الحربي بوجود لمسة يد على أحد لاعبي الزمالك، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو أمر باستئناف المباراة دون احتساب ركلة جزاء .

وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة مبكرا .

وفي الدقيقة 20 شهدت المباراة انحصار الكرة بين الفريقين دون تشكيل خطورة على مرمي الفريقين .

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 76نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري وفي حال تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي في لقاء اليوم يتوجد الزمالك بالدوري المصري بصفة رسمية قبل المواجهة الأخيرة ببطولة الدوري أمام البنك الأهلي يوم الجمعة القادمة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري .

 

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

وجاء التشكيل كالتالي: 
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.


خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.


خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.


خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

 

ويخوض الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد عصام الغندور


خط الدفاع : محمد عبد الفتاح تاحا – محمد عبد الرازق بازوكا – إسلام جابر  – علاء سلامة


خط الوسط: غنام محمد – حميد ماو – محمد إبراهيم اسماعيل   – حسن ياسين


خط الهجوم: امادو نياس - مصطفى بدري

الزمالك استاد الدفاع الجوى الدوري المصري أشرف بنشرقي أحمد سيد زيزو محمد معروف

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