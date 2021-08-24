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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور كامل العدد.. بدء حفل هاني شاكر ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

صدى البلد

بدأ منذ قليل حفل أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر المقام الآن بقلعة صلاح الدين بالسيدة عائشة ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بحضور كامل العدد اليوم الثلاثاء بالدورة 29 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

يقدم أمير الغناء العربى حفلا يتضمن نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى أضاءت مشواره الفنى الممتد إلى جانب مجموعة من اغانى الطرب منها بلدى ، بقالي كتير ، كل ليلة ، لو رحت بعيد ، ضحك ولعب وجد وحب،  معاك ، ياريتني ، انا قلبي ليك ، سألتك ، خايف مرة احب ، وعد مني،  بعد حبك ،  بحبك انا ، جواب ، قل لي عمل لك ايه ، لسه بتسألي ، احلف بسماها الى جانب احدث اعماله لو سمحتوا.

افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين 


كانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أطلقت أمس وسط إجراءات احترازية متكاملة  لمواجهة فيروس كورونا، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ، بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

كما حضر افتتاح المهرجان  على مسرح المحكى الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه بالإنابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا الذي اعتذر لظروف صحية، المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب.

 

حفل الفنان هاني شاكر من مسرح القلعة

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