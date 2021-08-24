الشبراوي يقلص الفارق للجونة أمام الاهلي

قلص الجونة فارق الاهداف لهدف وحيد أمام الأهلي لتصبح النتيجة 3-2 ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة فى إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل الهدف محمد الشبراوي فى الدقيقة 86 من زمن المباراة ، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من الجانب الايسر ليستلمها الشبراوي ويراوغ ياسر ابراهيم ويضع الكرة على يمين علي لطفي .

وافتتح التسجيل للجونة محمد نجيب فى الدقيقة 7 من زمن المباراة ، من ضربة رأسية قوية سكنت شباك علي لطفي حارس الاهلي بعد متابعة للكرة العرضية من الضربة الركنية من الجانب الايسر .

وسجل هدف التعادل للاهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 60 من زمن المباراة ، عقب إعاقة لؤي وائل لحسين الشحات بعد مراوغته، ليضع معلول الكرة على يمين محمد الغرباوي حارس الجونة.

وأضاف الهدف الثاني حسين الشحات فى الدقيقة 69 من زمن المباراة ، عقب تمريرة رائعة عرضية من عمرو السولية يتابعها الشحات على القائم البعيد ويضع الكرة بيمناه على يسار الحارس محمد الغرباوي.

وسجل الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 80 ، من زمن المباراة عقب هجمة مرتدة ليمرر الكرة حسين الشحات من الجانب الايمن ويضع شريف الرة فى المرمى الخالي من حارسه