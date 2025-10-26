قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
أول تعليق من محمد سلام بعد مشاركته في احتفالية مصر وطن السلام

محمد سلام
محمد سلام
تقى الجيزاوي

أعرب الفنان محمد سلام عن سعادته البالغة بمشاركته فى احتفالية "مصر وطن السلام" الذى أقيمت أمس فى العاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

وفى أول تعليق له ، شارك محمد سلام جمهوره فيديو خلال مشاركته فى الاحتفالية ، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام ، وكتب معلقًا: “في لحظة متتنسيش.. لحظة مليانة مشاعر مفيش كلام يقدر يوصفها.. ووسط يوم جميل كله فخر وكرامة تشرفت إني كنت واحد من ضمن الفنانين المشاركين في احتفالية وطن السلام بحضور الرئيس السيسي”.

احتفالية وطن سلام

وشهدت العاصمة الإدارية الجديدة ليلة فنية استثنائية خلال العرض الافتتاحي لدار الأوبرا، عبر احتفالية "وطن السلام" التي جمعت نخبة من نجوم مصر وصُنّاعها ومبدعيها، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستُقبل الضيوف بحفاوة تليق بعظمة المناسبة، ووقّع العديد منهم على "مفتاح السلام"، وهو كتاب تذكاري خُصص لتوثيق هذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصر الحديث. كما أتيحت للضيوف فرصة المشاركة في جلسة تصوير فنية بعدسة المصوّر العالمي عبدالله صبري، بالتعاون مع "كاروسيل".

افتُتحت الأمسية بتلاوةٍ عطرةٍ من القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي، تلتها كلمة مؤثرة للفنانة إسعاد يونس، التي مهّدت لأمسية مفعمة بالفخر والإبداع والتأمل.
وعاش الحضور تجربةً فنيةً متكاملةً تنوّعت بين العروض المسرحية والسرد السينمائي والموسيقى الحيّة، احتفاءً بإرث مصر الثقافي ورسالتها الإنسانية في ترسيخ قيم السلام.

العروض الفنية فى احتفالية “وطن سلام

بدأت العروض بمشهدٍ مسرحيٍّ مؤثّرٍ جسّد تضحيات الأجيال، أدّاه الفنانان عزت زين ونور النبوي في أداءٍ رمزيٍّ لامس وجدان الجمهور، تلاه فيلمٌ قصيرٌ مزج الصورة السينمائية بالرمزية الوطنية، وصولًا إلى ذروة الأمسية مع أنشودة "وطن السلام" التي جمعت آمال ماهر وحمزة نمرة في أداءٍ مفعمٍ بالمشاعر والمعاني.

وقدّم “الدحيح” فقرةً خاصة جمعت بين العلم والفكاهة والفخر الوطني بأسلوبه المميّز، أعقبها عرضٌ مصوّرٌ عن صمود وأصالة شعب سيناء.
كما أشعل النجمان أصالة وأحمد سعد الأجواء بدويتو "باصين على قدّام" كرسالةِ أملٍ وتفاؤلٍ بمستقبلٍ يسوده السلام لمصر والمنطقة.

وشهدت الأمسية فقرةً مسرحيةً مؤثرةً تكريمًا لشجاعة وصمود الشعب الفلسطيني، شارك فيها الفنانون هشام ماجد، مصطفى غريب، مصطفى عماد، يوسف عمر، وأحمد غزي، تلاها فيلمٌ قصيرٌ حمل رسالةً عن التضامن والنضال الوطني.
كما شهدت الاحتفالية ظهورًا خاصًّا للكينج محمد منير والنجم محمد حماقي في دويتو لأغنية "فلسطين"، التي دوّت فيها الأصوات بنداءٍ قويٍّ للوحدة والكرامة والسلام.

واختُتمت الاحتفالية بأوبريت "حراس السلام"، الذي جمع نخبةً من أهم نجوم الغناء في مصر والعالم العربي: آمال ماهر، حمزة نمرة، أصالة، أحمد سعد، محمد حماقي، محمد منير، ومدحت صالح، في لوحةٍ فنيةٍ جسّدت وحدة الأجيال والمسؤولية المشتركة لحماية السلام.

محمد سلام مصر وطن السلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

