سنظل أوفياء.. ميدو يهنئ مرتضى منصور عقب تتويج الزمالك بالدوري المصري

هنّأ أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، لاعبي وجهاز ومجلس إدارة القلعة البيضاء، بعد التتويج رسميًا ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتوج الزمالك بالدوري رقم 13 في تاريخه، قبل جولة من النهاية، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ليصل إلى النقطة 79.

وقال ميدو خلال تصريحات على قناة "النهار" لبرنامج "أوضة اللبس": "مبروك لمجلس إدارة الزمالك السابق والحالي وجماهيره، والأهم الجمهور الذي ثابت على موقفه مهما تغيرت المواقف".



وأضاف: "جمهور الزمالك الثابت الوحيد في كل المواقف، جمهور الزمالك يظل دائمًا واقف خلف ناديه، حتى لو كان في المركز الأخير".

وتابع: "كلمة سنظل أوفياء البعض اتخذها بمبدأ السخرية، هذه الكلمة دائمًا ترجح الزمالك ليست في كرة القدم فقط ولكن في كل الألعاب ، هذا الموسم ورغم الموقف الصعب قدر أولاد النادي يحققون بطولة الدوري".

وأكمل: "لا يوجد نادٍ في العالم على مر التاريخ، مر بكل هذه الأزمات ويبقى شامخاً وصامداً ويبقى أقوى القلاع الرياضية في مصر".

وأتم: "مبروك لمرتضى منصور وأمير مرتضى منصور اللذين بذلا مجهودًا وقاما ببناء الفريق المتوج بالدوري".