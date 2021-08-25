أوباما: أهنئ شعب الزمالك العظيم.. الروح سبب التتويج بالدوري

أكد يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الروح بين اللاعبين، هي سبب التتويج ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال أوباما خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أهنئ شعب الزمالك العظيم، الحمد لله كنا على قدر الثقة والفوز بالدوري، وستكون هذه بداية لحصد البطولات وإسعادهم كثيرًا".

وأضاف: "الروح سبب كبير في فوز أي فريق، وكل اللاعبين يحبون بعضهم ويحبون الزمالك".

وأتم: "موسم صعب وكله ضغوطات، ولكن الحمد لله اللاعبين أدوا ما عليهم على أكمل وجه".

الزمالك انتصر على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، وتوج ببطولة الدوري بعد وصوله إلى النقطة 79.