عزيز الشافعي يحتفل بالدوري: الزمالك جوّه قلبي ‎

احتفل الملحن عزيز الشافعي بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري للموسم الحالي 2020-2021 وللمرة الـ 13 في تاريخه بعد هزيمة الإنتاج الحربي بثنائية نظيفه في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري.

وكتب عزيز الشافعي عبر حسابه علي "تويتر"‏‏‏‎#الزمالك جوه قلبي ❤ .. ‎#زملكاوي_انا 💪مبرووووك الدورى العام يا حبيب قلبي 😘☝️"



وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الإنتاج الحربي وتمكن لاعبو الزمالك من التخلص من كافة الهجمات والحفاظ على شباكهم .

وفي الدقيقة الـ6 وإحراز أحمد سيد زيزو الهدف الأول في شباك الإنتاج الحربي من خلال تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة قوية لتسكن الشباك .



وشهدت الدقيقة الـ 12 توقف المباراة لمراجعة محمد معروف حكم المباراة تقنية الفيديو بعد مطالبة لاعبي الإنتاج الحربي بوجود لمسة يد على أحد لاعبي الزمالك، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو أمر باستئناف المباراة دون احتساب ركلة جزاء .

وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص التي كادت تنهي المباراة مبكرا .

وفي الدقيقة 20 شهدت المباراة انحصار الكرة بين الفريقين دون تشكيل خطورة على مرمى الفريقين .

وفي الدقيقة 43 تمكن أشرف بنشرقي من وضع كرة عرضية من جهة اليسار قابلها الونش برأسه من على حدود منطقة الــ 6 ياردات لتمر أعلي العارضة.

وفي الدقيقة 45 أشهر محمد معروف حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب الإنتاج الحربي مصطفي البدري بعد تدخل عنيف تجاه أحمد سيد زيزو .

وشهدت أحداث الشوط الثاني ضغط هجومي من قبل لاعبي الزمالك من أجل إحراز الهدف الثاني حيث أهدر أحمد سيد زيزو فرصة حقيقة في الدقيقة 54 من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 88 أحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي من خلال استقبال عرضية ليتمكن من تسجيلها برأسيه قوية لتسكن الشباك .

وفي الدقيقة 94أهدر طارق حامد الهدف الثالث من خلال ركلة جزاء

ويواجه نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري .

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 79 نقطة .