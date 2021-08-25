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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة نبيه للاعبي الزمالك: كنتم على قدر المسئولية وتستحقون الدوري عن جدارة

أسامة نبيه
أسامة نبيه

أعرب أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بفوز الفريق على الإنتاج الحربي والتتويج بلقب الدوري الممتاز.

 

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز، ليتوج رسميا بطلا للمسابقة قبل الجولة الأخيرة.

 

وقال أسامة نبيه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن الفريق مر بظروف صعبة طوال الموسم سواء على المستوى الإداري أو الفني ولكن الفريق صب تركيزه فقط داخل الملعب من أجل حصد لقب الدوري وإسعاد الجماهير.

 

ووجه المدرب العام التحية للجهاز الفني واللاعبين بعد التتويج بالدوري، مشيرا إلى أن الفريق حصد اللقب عن جدارة واستحقاق.

 

وأكد أسامة نبيه أن جماهير الزمالك تستحق الفرحة، وأنها كانت ومازال خلف الفريق في كل الأوقات وكان لابد من إسعادهم بحصد لقب الدوري.

 

واختتم تصريحاته قائلا إن الفريق هو النجم خلال الموسم ولا يوجد نجم واحد، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية.

اسامه نبيه الزمالك الانتاج الحربى الدوري الممتاز

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