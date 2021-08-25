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رئيس التحرير
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منوعات

رؤوس بشرية مُجمدة.. أب يعثر على ابنه مقطعًا داخل ثلاجة لاعب كرة قدم

صدى البلد

ألقي القبض على لاعب كرة قدم سابق بعد العثور على رؤوس بشرية مقطوعة بما في ذلك رأس لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا داخل ثلاجة في منزله.

تم القبض على "ريتشارد جيامفي "، لاعب كرة القدم الغاني والمعلق الرياضي البالغ من العمر 28 عامًا ، بعد أن اقتحم والد الصبي المختفي منزله وقام بالاكتشاف الصادم داخل غرفة مقفلة.

انتشلت الشرطة أطرافًا ورؤوسًا مقطوعة من ثلاجة لاعب كرة القدم في البلاد يوم الأحد 22 أغسطس، وكان لاعب كرة القدم قد استدرج الطفل من داخل حديقة إلى منزله، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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حاول لاعب كرة القدم "جيامفي" أن يبرر فعلته أمام والد الضحية  جيامفي أنه لم ير ابنه قط ولا علاقة له باختفائه، ولكن عندما أكد أحد أصدقاء الصبي أنه رأى جيامفي يأخذ الطفل الضحية إلى منزله.

وزُعم أن الأب والعديد من السكان المحليين قاموا باقتحام منزل لاعب كرة القدم السابق، في البداية ، لم تجد المجموعة شيئًا غير مألوف حتى صادفوا بابًا مغلقًا داخل العقار.

وعندما طالبوا جيامفي بفتح الباب ، رفض زاعما أنه فقد المفتاح، ثم قامت المجموعة بركل الباب حيث اكتشفوا جثة الطفل المفقود على الأرض ورأسه مفقود.

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تم استدعاء الشرطة على الفور إلى مكان الحادث حيث اكتشفوا رأسين مقطوعين آخرين وأجزاء بشرية لا حصر لها محشوة داخل الثلاجة، ولم يتم الإعلان بعد عن هوية الضحايا الآخرين.

رؤوس

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