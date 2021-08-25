بسبب التلميحات المسيئة.. سمية الخشاب تكشف حقيقة التحقيق معها في نقابة الممثلين

نفت الفنانة سمية الخشاب ما تردد حول طلب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا.



وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها علي "تويتر" : "‏بيان للتوضيح: لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من السادة الإعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونية توخي الدقة والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د/أشرف زكي 🙏🏼‎#سمية_الخشاب "



كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حقيقة التحقيق مع الفنانة سمية الخشاب بسبب صورتها الأخيرة.

وقال أشرف زكي، في تصريح لـ"صدى البلد: "شاهدت الصورة، ولم أجد بها أي إشارة أو شيء خارج.. الصورة عادية للغاية".

وأضاف أشرف زكي : "لو كنت وجدت ان الصورة بها أي إيحاءات؛ لكنت بالتأكيد قمت بالتحقيق معها .. ليس هي فقط بل كل من يخطئ، النقابة لن تتهاون".

وأثار الفنانان سمية الخشاب والفنان أحمد سعد حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدًا عقب إعلان الأخير عن عقد قرانه من مصممة الأزياء علياء بسيونى.

تلميحات مسيئة



وكانت هناك بعض التعليقات غير المباشرة من جانب سمية الخشاب وأحمد سعد حيث علق كل منهما بشكل سلبى على الآخر وهو الأمر الذى علق عليه أشرف زكى نقيب الممثلين.

وقال أشرف زكى خلال مداخلته مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم : “بالنسبة للتراشق على السوشيال ميديا، فيه قرار طالع من الاتحاد العام للنقابات بأن أي فنان يتجاوز ضد آخر سيتم تحويله للتحقيق، وشطبه من النقابة إذا ثبتت إدانته. أنا الموضوع ده هشوفه، وسيحال فورا للتحقيق إذا كان حدث الكلام اللي أنا بسمعه دلوقت”.

واحتفل الفنان أحمد سعد منذ ايام بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيونى في جو عائلي اقتصر على حضور الأهل وعدد من الأصدقاء متبعين الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.