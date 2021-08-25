بعد حسم اللقب .. موعد تسليم درع الدوري للزمالك

توج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

ومن المفترض أن يسلم اتحاد الكرة درع الدوري للزمالك يوم الجمعة المقبل، خلال مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في ختام مباريات الفريقين في الدوري هذا الموسم.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر الدوري برصيد 79 نقطة بفارق ست نقاط عن الأهلي والذي تعادل ضد الجونة بنتيجة (3-3).

وقرر نادي البنك الاهلي عمل ممر شرفي للاعبي الزمالك بعد الفوز بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي .

ويواجه نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري .