6 لاعبين يحققون لقب الدوري المصري للمرة الثانية في تاريخهم مع الزمالك

حسم فريق الزمالك لقب الدوري الممتاز الدورى هذا الموسم، بفوزه على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33؛ ليحصد الزمالك لقب الدوري رسميا والـ 13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثاني 6 نقاط.

وفيما يلي نعرض 6 لاعبين يحققون لقب الدورى المصري للمرة الثانية في تاريخهم مع الزمالك :



ونجح كلا من حازم إمام وايمن حفني وجنش وأبو جبل وطارق حامد و يوسف أوباما في تحقيق لقب بطولة الدورى المصري مع الزمالك للمرة الثانية .

بينما حقق شيكابالا لقب الدورى المصري الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه.

علي جانب آخر يتوج باقي اللاعبين للمرة الاولى بلقب الدوري المصري الممتاز في تاريخهم .

وكان الزمالك حقق لقب بطولة الدورى المصري موسم 2014-2015، وخسره أمام الاهلي خلال 5 مواسم قبل أن يعود الموسم الحالي 2020-2021 للتويج باللقب .

ويعد لقب الموسم الحالي لنادي الزمالك هو الرابع منذ عام 2000 .