روسيا: إجلاء أكثر من 500 شخص من أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، عن إجلاء أكثر من 500 مواطن من روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأوكرانيا من أفغانستان بواسطة 4 طائرات نقل عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الوزير سيرجي شويجو، نظم بالنيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين، عملية إجلاء من أراضي أفغانستان بواسطة طائرات نقل عسكرية.

وأضاف البيان أنه تم إجلاء أكثر من 500 شخص من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (بيلاروسيا وقيرجيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان) وأوكرانيا.

ولفت البيان إلى أنه "تم تشكيل مجموعة طيران من 4 طائرات نقل عسكرية في مطار أوليانوفسك" بروسيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "كانت على متن كل طائرة نقل عسكرية روسية توجد الخدمة الضرورية لتقديم المساعدة الطبية والدعم للمواطنين، الذين جرى إجلاؤهم أثناء الرحلة، بالإضافة إلى ذلك كانت الطائرات تحتوي على إمدادات مياه الشرب والبطانيات والحصص الغذائية الفردية.