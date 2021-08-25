ضبط 2500 طن سكر مجهول المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (2٫500 طن سكر داخل أجولة مجهولة المصدر وبدون فواتير مما يستخدم فى التعبئة ومنها 1 طن من السكر المعبأ تم مد تاريخ الصلاحية غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط 800 عبوة من السكر الناعم غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية وناقصة الوزن عن المدون عليها بمقدار 100 جرام منتج نهائى معد للبيع

وضبط 700 كيلو جرام زبدة داخل عبوات منتهية الصلاحية بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية .

وذلك لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الغش التجاري وتعبئة السكر والزبدة "بدون ترخيص" من الجهات المختصة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.