عبء كبير.. رئيس شعبة الإنتاج : شركات الإنتاج تعاني من زيادة أسعار التصوير بالشوارع

أكد المنتج الفني أشرف عبد المعبود رئيس شعبة الإنتاج بنقابة المهن السينمائية ، ان شركات الإنتاج قامت برفع خطابات الى مسعد فودة نقيب المهن السينمائية بعد زيادة أسعار التصوير فى شوارع محافظة القاهرة ، تمهيداً الى رفعها الى وزير التنمية المحلية .

وتابع المنتج أشرف عبد المعبود رئيس شعبة الإنتاج بنقابة المهن السينمائية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان شركات الإنتاج قامت برفع خطابات الى نقيب السينمائيين تفيد برفضها هذا القرار ، لانه سيعرقل صناعة السينما المصرية .

وأكد أشرف عبد المعبود رئيس شعبة الإنتاج ان هذا القرار سيجعل المنتجين يتجهون رغماً عنهم الى التصوير الداخلى ، أو التصوير فى ديكور غير حقيقى للشوارع كديكورات مدينة الإنتاج الإعلامى ، أو التصوير فى أماكن غير حقيقة لأشهر الأماكن فى مصر .

ويستكمل أشرف عبد المعبود رئيس شعبة الإنتاج قائلاً : نرغب دائماً فى اظهار التطور الملحوظ الذى شهدته مصر فى الأونة الأخيرة وتحديداً فى مجال الطرق والمعمارخاصة مع إعادة الرونق الى عدد من الشوارع المصرية بعد التطوير الذى حدث لها مؤخراً.

ويضيف أشرف عبد المعبود رئيس شعبة الإنتاج : فى حال قرر اى عمل درامى تصوير 20 يوم فى الشوارع سيتكلف الأمر ما يقرب 2 مليون جنيه ، ولا يوجد ميزانية عمل درامي تتحمل هذا المبلغ فى بند التصوير الخارجي فقط .

وأختتم أشرف عبد المعبود رئيس شعبة الإنتاج : لابد من تشجيع صناعة الفن المصري وليس هدمها .