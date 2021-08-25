«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

عبد الغني بارادار أخوند ( باشتو / داري : عبدالغنی برادراخوند ؛ مواليد 1968 مقاتل أفغاني كان أحد مؤسسي حركة طالبان في أفغانستان ، ونائب زعيمها محمد عمر . وهو معروف من قبل الملا الفخري ، ولقبه عمر بـ "بارادار" ، أي "الأخ" أو أخ الملا . تم القبض على بارادار في باكستان من قبل فريق من المخابرات الداخلية (ISI) ووكالة المخابرات المركزية.(وكالة المخابرات المركزية) . في فبراير 2010 وأفرج عنهم في 24 أكتوبر 2018 بناء على طلب الولايات المتحدة. منذ إطلاق سراحه ، لعب دورًا مؤثرًا بشكل متزايد داخل حركة طالبان الأفغانية . لد بارادار عام 1968 في قرية ويتماك التابعة لمقاطعة ديه راهود في مقاطعة أوروزغان بأفغانستان . وهو دوراني بشتون من قبيلة سادوزاي وهي قبيلة فرعية لبوبالزاي. أصبح هو ومحمد عمر صديقين عندما كانا مراهقين. حارب خلال الثمانينيات من القرن الماضى في الحرب السوفيتية الأفغانية في قندهار (بشكل رئيسي في منطقة بنجواي) ، حيث عمل نائباً لعمر في مجموعة من المجاهدين الأفغان ضد الحكومة الأفغانية المدعومة من السوفييت. أعطاه عمر الاسم الحركي "بارادار" ، والتي تعني "الأخ" ، بسبب صداقتهما الوثيقة. قام فيما بعد بإدارة مدرسة في مايواند ، مقاطعة قندهار ، جنبًا إلى جنب مع عمر. وفقًا لوسائل الإعلام الغربية ، قد يكون عمر وبرادار شقيقين من خلال الزواج من شقيقتين. في عام 1994 ، كان أحد أربعة رجال ، بمن فيهم عمر ، الذي أسس حركة طالبان في جنوب أفغانستان. خلال حكم طالبان (1996-2001) ، شغل بارادار عدة مناصب. وورد أنه حاكم هيرات و نمروز المحافظات، و قائد فيلق في غرب أفغانستان. ذكرت وثيقة غير سرية لوزارة الخارجية الأمريكية أنه نائب رئيس أركان الجيش السابق وقائد فيلق الجيش المركزي في كابول بينما يذكر الإنتربول أنه كان نائب وزير دفاع طالبان .

في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 ، غزت الولايات المتحدة أفغانستان وأطاحت بحركة طالبان بمساعدة القوات الأفغانية. حارب بارادار ضد التحالف الشمالي المدعوم من الولايات المتحدة ، ووفقًا لمجلة نيوزويك ، "قفز على دراجة نارية وقاد صديقه القديم [عمر] إلى الأمان في الجبال" في نوفمبر 2001 بينما كانت دفاعات طالبان تنهار. تقول إحدى الروايات أن قوة أفغانية مرتبطة بالولايات المتحدة اعتقلت بارادار وشخصيات أخرى من طالبان في وقت ما من ذلك الشهر ، لكن المخابرات الباكستانية أمنت إطلاق سراحهم. قصة أخرى أوردتها الصحفية الهولندية بيت دام تؤكد أن بارادار أنقذ حميد كرزاي حياته عندما دخل الأخير أفغانستان لبناء قوة مناهضة لطالبان. (هذه قصه بالنسبه لى اصدق لما بينهما من علاقه قديمه). تم تنظيم الحكومة الأفغانية الجديدة وفقًا لاتفاقية بون في ديسمبر 2001 ؛ شغل حامد كرزاي منصب القائد المؤقت ثم رئيسًا لأفغانستان فيما بعد. وجد بارادار نفسه الآن يقاتل القوات الدولية والحكومة الأفغانية المشكلة حديثًا. قُتل العديد من قادة طالبان على مدار السنوات التي أعقبت الغزو الأولي ، بما في ذلك منافس بارادار داد الله الذي قُتل في مقاطعة هلمند في عام 2007. وفي النهاية ارتقى بارادار لقيادة مجلس شورى وأصبح الزعيم الفعلي لحركة طالبان ، حيث وجه التمرد من باكستان . من حيث مزاجه ، وُصِف بأنه يتصرف على أنه "رئيس قبيلة بشتونية قديمة الطراز" و انه توافقي . على الرغم من أنشطته العسكرية ، ورد أن بارادار كان وراء عدة محاولات لبدء محادثات السلام ، وتحديداً في عامي 2004 و 2009 ، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء رئيسي محتمل من اتفاق سلام تفاوضي.

في 8 فبراير 2010 ، ألقي القبض عليه بالقرب من كراتشي ، وادعى المسؤولون الأمريكيون أن الاعتقال يمكن أن يمثل "نقطة تحول" في الصراع مع طالبان. أكدت باكستان الاعتقال بعد أسبوع فقط ونفى وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك التقارير التي تفيد بتورط عملاء أمريكيين في الاعتقال. أشارت مصادر أخرى إلى أن الاعتقال كان حادثًا محظوظًا ، حيث تم القبض على بارادار مع آخرين في غارة بناءً على معلومات استخبارية قدمتها الولايات المتحدة. على الرغم من أن بعض المحللين اعتبروا اعتقال بارادار بمثابة تحول مهم في موقف باكستان ، زعم آخرون أن باكستان اعتقلت بارادار لإيقاف مفاوضاته مع حكومة كرزاي ، حتى تحصل باكستان على مقعد على الطاولة - بسبب اتفاق بين يمكن لطالبان وحكومة كرزاي حرمان باكستان من النفوذ في أفغانستان. و اعتقد رأي آخر بأن الجنرال الباكستاني أشفق بارفيز كياني كان يستخدم سلسلة اعتقالات طالبان للمساعدة في إطالة مسيرته المهنية إلى ما بعد تاريخ تقاعده المحدد في نوفمبر 2010 ، والنظرية التى من شأنها أن يرفع من مكانته بين صانعي السياسة الأمريكيين وبالتالي الضغط على الباكستانيين وبالتالى على الحكومة الاحتفاظ به. علما ان الحكومة الأفغانية اجرت محادثات سرية مع بارادار وقيل إن اعتقاله أثار حفيظة الرئيس حامد كرزاي . على الرغم من المزاعم المتكررة بأن باكستان سوف تسلم بارادار إلى أفغانستان إذا طُلب منها رسميًا القيام بذلك . الا ان هذا لم يحدث . في 25 أكتوبر 2018 ، أكدت طالبان أن باكستان أفرجت عن بارادار. تم تعيينه فيما بعد رئيسًا للمكتب الدبلوماسي لطالبان في الدوحة ، قطر. زعم مبعوث واشنطن الخاص زلماي خليل زاد أن بارادار قد أطلق سراحه بناء على طلب الولايات المتحدة. في فبراير 2020 ، وقع بارادار اتفاق الدوحة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان نيابة عن طالبان. في 17 أغسطس 2021، عاد بارادار الى افغانستان للمرة الاولى منذ سقوط حكومة طالبان الأصلية في عام 2001. وكان تردد ان بارادار سيصبح رئيسا لأفغانستان في أعقاب الإطاحة بالحكومة من أشرف غاني من قبل طالبان في أغسطس 2021.

ويتمركز كبار قادة طالبان حاليا في الدوحة ، قطر . كان الغرض الأصلي من وجود قادة طالبان في قطر هو فتح مكتب من شأنه تسهيل المصالحة السياسية بين أعضاء طالبان وأفغانستان والولايات المتحدة ودول أخرى. بعد افتتاح مكتب طالبان في عام 2013 ، تم تعليق مفاوضات السلام بعد اعتراضات من قبل الحكومة الأفغانية. يظل قادة طالبان في الدوحة بتوافق من الحكومة القطرية ، بشرط عدم استخدام المكتب في المعاملات العامة. بعد انهيار جمهورية أفغانستان الإسلامية ، في 17 أغسطس 2021 ، التقى قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي الموالي لطالبان بكل من حميد كرزاي ، رئيس أفغانستان السابق ، وعبد الله عبد الله ، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. المصالحة الوطنية والرئيس التنفيذي السابق في الدوحة تسعى لتشكيل الحكومة. الرئيس أشرف غني ، بعد فراره من البلاد إلى أوزبكستان ويقال انه كان فى حمايه روسيه، ظهر في الإمارات العربية المتحدة وقال إنه يؤيد هذه المفاوضات وكان يجري محادثات للعودة إلى أفغانستان. لسنوات قبل عام 2010 ، واجهت الحكومتان الأمريكية والأفغانية صعوبة في تحديد مواقع كبار قادة طالبان ، الذين سعوا وراءهم كجزء من الجهود لبدء عملية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. في عام 2010 ، تم إنشاء مجلس قبلي في أفغانستان للبحث عن أعضاء طالبان وإقناعهم بالانضمام إلى عملية السلام. كان الهدف هو توفير الحماية لعدد قليل من قادة طالبان في بلد أجنبي حتى تتمكن الحكومة الأفغانية وطالبان من بدء عملية المصالحة من خلال الانخراط في محادثات السلام. بالإضافة إلى الحكومة الأفغانية ، ستشمل محادثات السلام هذه الحكومة الأمريكية وباكستان .أرادت الحكومة الأفغانية في البداية فتح مكتب لطالبان ، لتوفير الحماية للقادة ، في المملكة العربية السعودية أو تركيا بسبب العلاقات الجيدة بين البلدين مع كابول. لكن طالبان فضلت قطر لأنهم اعتقدوا أن الدولة محايدة ومتوازنة. في حين أن قطر لم تعترف بنظام طالبان من عام 1996 إلى عام 2001 ، إلا أنها حافظت على علاقات "ودية" مع الجماعة المسلحة. رأت طالبان أن المملكة العربية السعودية وتركيا متحالفتان مع الحكومة الأفغانية بدرجة تمنعهما من التحيز. كانت الولايات المتحدة متقبلة لقرار جعل قطر موطنًا لمفاوضات السلام.

في عام 2011 ، كجزء من استراتيجية الولايات المتحدة للانسحاب من أفغانستان ، بدأ المسؤولون الأمريكيون إجراء محادثات مع حفنة من الأفغان الذين يمثلون طالبان. التقى مسؤولون بحركة طالبان في كل من ألمانيا وقطر من أجل تسهيل المناقشات. لعبت الولايات المتحدة دورًا صعبًا مع طالبان بالقول إنه بدون مفاوضات سلام ، من المحتمل ألا تنسحب الولايات المتحدة من أفغانستان أبدًا ، وأنهم سيتركون وراءهم أسلحة كافية للتأكد من عدم عودة طالبان إلى السلطة أبدًا. وطالبت الولايات المتحدة كذلك طالبان بقطع جميع العلاقات مع القاعدة وكذلك احترام سلطة الحكومة الأفغانية الجديدة. من جانبهم ، كان لدى طالبان هدف واحد ، وهو إطلاق سراح كبار قادة طالبان المحتجزين في خليج جوانتانامو . بموافقتها على هذه المناقشات التي تتم عن طريق الوساطة ، كانت الحكومة الأفغانية تأمل في أن يتمكنوا من تحويل طالبان من منظمة مسلحة إلى منظمة سياسية من أجل كبح العنف والحفاظ على السلام. لقد أرادوا كذلك فصل طالبان عن نفوذهم في باكستان. لتسهيل عملية المصالحة ، وبناءً على طلب الحكومة الأمريكية ، وافقت قطر على فتح مكتب لطالبان في الدوحة حيث يمكن للحكومات الأفغانية والغربية الاجتماع والتفاوض. في مارس 2012 ، علق ممثلو طالبان في قطر المحادثات مع الحكومة الأمريكية. وطالبوا الولايات المتحدة بالإفراج عن خمسة من جنود وقادة طالبان مقابل إطلاق سراح الرقيب في الجيش الأمريكي الأسير . Bowe Bergdahl ، سجين من قبل طالبان منذ عام 2009. بحلول عام 2013 ، زاد عدد ممثلي طالبان في قطر مع أكثر من 20 عضوًا رفيع المستوى وعائلاتهم يعيشون في دولة الخليج. كان جميع ممثلي طالبان من أفغانستان وليس أي منهم من باكستان ، على الرغم من أن الأعضاء قد تنقلوا بين قطر وباكستان منذ وصولهم في عام 2011. في حين تم منع طالبان 5 في البداية من السفر لمدة عام واحد فقط ، قامت الحكومة القطرية بتمديد الحظر في مايو 2015 بناءً على طلب إدارة أوباما. في يونيو 2015 ، أصدرت صحيفة نيويورك تايمز كشفًا عن طالبان 5 ، مما جعل من المعروف لأول مرة أن اثنين منهم متهمان بارتكاب جرائم قتل جماعي ، أحدهما الدفاع عن قتل الأجانب ، والآخر مخدر للأفيون رب ذو صلات معروفة بأسامة بن لادن ، وأن الأخير وصف بأنه أحد مؤسسي حركة طالبان. في أغسطس 2015 ، استقال رئيس مكتب طالبان في قطر ، الطيب آغا ، مشيرًا إلى "صراعات فئوية داخلية للسيطرة على القيادة". وصرح الطيب آغا عند استقالته بأن "وفاة الملا عمر ظلت سرية لمدة عامين". "إنني أعتبر هذا خطأ تاريخي". بعد أن علمت بفراغ السلطة الذي أحدثه موت الملا عمر ، غادر آغا مجادلاً أنه ينبغي على جميع أطراف طالبان تنظيم شؤونهم من داخل أفغانستان. خلال هذا الوقت وحتى هذا الوقت ، كانت طالبان تعاني من تصدعات داخلية في صفوفها حول من يجب أن يتم تعيينه قائدًا جديدًا لطالبان. في نوفمبر ، تم تسمية زعيم جديد للمكتب السياسي في قطر ، واعتبرت مصادر إخبارية هذا كإشارة إلى استئناف محادثات السلام مع أفغانستان قريبًا.

في ديسمبر 2015 ، بدأت الشائعات تنتشر بأن طالبان 5 قد استأنفوا "أنشطتهم التهديدية" بعد إطلاق سراحهم في قطر. وفقًا للجنة المخابرات الأمريكية وتقرير مجلس النواب الأمريكي ، "على الرغم من القيود الحالية لمذكرة التفاهم ، فمن الواضح ... أن المعتقلين الخمسة السابقين قد شاركوا في أنشطة تهدد أفراد الولايات المتحدة والتحالف وتتعارض مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة - لا على عكس أنشطتهم قبل اعتقالهم في ساحة المعركة ". رفضت طالبان الدخول في محادثات مع أفغانستان وباكستان والصين والولايات المتحدة ، ووصفت هذه المناقشات بأنها "غير مجدية". في 5 يونيو 2017 ، اللجنة الرباعية المكونة من المملكة العربية السعودية ، و الإمارات العربية المتحدة ، البحرين ، ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. السبب الرئيسي الذي تم الاستشهاد به لقطع الروابط هو تمويل واستضافة قطر المزعومة للجماعات الإسلامية المتطرفة ، بما في ذلك طالبان. ردًا على ذلك ، نفت حكومة قطرية رسميًا دعم قطر لطالبان ، وزعمت أنها استضافت طالبان بعد أن طلبت منها الحكومة الأمريكية ذلك. اعتبارًا من يناير 2019 في محادثات السلام الأفغانية الجارية ، طلبت طالبان الاعتراف الدولي بمكتبها في الدوحة. في 25 أكتوبر 2018 ، أكدت حركة طالبان أن باكستان أفرجت عن الملا بردار . تم تعيينه فيما بعد رئيسًا للمكتب الدبلوماسي لطالبان في الدوحة ، قطر. ادعى المبعوث الخاص لواشنطن ، زلماي خليل زاد ، أنه تم إطلاق سراح الملا بردار بناءً على طلب الولايات المتحدة .

وفيما يتعلق بمكتب طالبان في قطر؛ فقد أعطى زعيم القاعدة أيمن الظواهري، بعد عامين من تأسيس الحركة مكتبًا لها في الدوحة، البيعة لزعيم حركة طالبان الملا أختر محمد منصور (قُتل عام 2016 في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، جنوب غرب باكستان). وبعد وفاة «منصور»، جدد زعيم القاعدة قسم الولاء لزعيم طالبان الحالي، هيبة الله آخوندزاده؛ لذا فإن قَسَم «الظواهري» لطالبان يعني أن القاعدة تعمل الآن رسميًّا تحت إشراف الحركة.