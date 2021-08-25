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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دينا أبو السعود: كريم بينكي يقوم بنفس وظيفة التقشير الكيميائي| تفاصيل

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

نصحت الدكتور دينا أبو السعود خبيرة التجميل باستخدام كريم بينكي كل ساعتين عند التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة على الشواطئ وأثناء السفر.


وأشارت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إلى إن كريم بينكي يحتوي على مستخلص التوت البري ، و مستخلص العرقسوس ، وفيتامين سي ، والذين يساعدون على تنشيط الكولاجين.
 

وأوضحت الدكتورة دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج "حياتك صحتك" ، أن صابونة " العسل " تساعد على تفتيح البشرة ، بخلاصة العرقسوس، مكملة أن كريم بينكى مكوناته طبيعية يحمى البشرة من الأشعة الفوق البنفسجية و تساعدنا على التخلص من البقع والتصبغات والنمش.


 

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود أن التقشير الكيميائي للبشرة جيد ، ولكن لا يمكن أن تكرره السيدة لفترة طويلة ، لأن له أعراض جانبية ، موضحة أن كريم بينكي يقوم بنفس وظيفة التقشير الكيميائي .
 

وقالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن السيدات يرغبن دائما أن يحافظن على نضارة بشرتهن، وفى حالة عدم حدوث ذلك تدخل السيدات فى حالة من الضغط النفسى الحاد والاكتئاب. 
 

وأضافت دينا أبو السعود أن البشرة فى عمر مبكر من العمر تحتوى على الكولاجين ، الفيتامينات وبمرور العمر تظهر علامات التقدم فى السن والشيخوخة ، ويحدث نقص فى المعادن ، الفيتامينات ، والكولاجين .

 

وأكدت  في تصريحات سابقة، أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي.

 

وأضافت أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، وكريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

 

ونوهت بأن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي، أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.
 

دينا أبو السعود اشعة الشمس الشيخوخة الإكتئاب اعراض جانبية حب الشباب كريم بينكي

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