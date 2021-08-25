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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد أمين يكشف صعوبات تصوير «المحكمة»

محمد امين
محمد امين

كشف المخرج محمد أمين عن الصعوبات التى واجهته أثناء تصوير فيلم “المحكمة”، الذى انتهى من تصويره مؤخرا ويقوم حاليا بمونتاج الفيلم. 

وقال محمد أمين: “هناك بعض الصعوبات التى واجهتها فى هذا العمل، ولعل من أبرزها ضرورة أن تكون الأحداث متلاحقة حتى لا يشعر المشاهد بأى ملل، كما أن تصوير العمل فى مكان واحد تدور فيه معظم أحداث الفيلم، أمر يمثل صعوبة على المخرج ولكن كنت حريصا على التنوع وتصوير قاعة المحكمة فى أكثر من زاوية،وساعدني أيضا الاعتماد على الفلاش باك فى ضمن أحداث الفيلم”.

وأضاف محمد أمين: “استعنت بالمؤلف أحمد عبد الله ببعض القضايا الواقعية من أجل كتابة فيلم “المحكمة”، وبالفعل هى قضايا واقعية مأخوذة من الواقع، ولكن هذا لا يمنع تدخل خيال المبدع أو المؤلف”. 

وأعرب محمد أمين عن سعادته بردود الفعل الإيجابية تجاه فيلمه الأخير “200 جنيه” والذى يعرض اليوم جماهيريا، حيث أقيم العرض الخاص له أمس، الثلاثاء. 

كورونا 

وأكد المخرج محمد أمين أنه لم يتعمد تقديم فيلمى “المحكمة” و"200 جنيه" فى توقيت واحد.

وقال المخرج محمد أمين، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه انتهى من تصوير العملين، حيث تعاقد على إخراج فيلم “200 جنيه” منذ ما يقرب من العام، إلا ان انتشار فيروس كورونا أدى إلى تأجيل التصوير، ليقوم بتصوير فيلم “المحكمة” و"200 جنيه" فى فترة متقاربة.

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محمد أمين : كورونا سبب تقديم المحكمة و200 جنيه في وقت متقارب

فيلم “المحكمة” من إخراج محمد أمين ومن تأليف أحمد عبد الله، وهو بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد.

أما فيلم “200 جنيه” للمخرج محمد أمين، فهو من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، آحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آية قاسم، عمرو عبد الجليل.

فيلم “200 جنيه” من تأليف أحمد عبد الله وإخراج  محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لـ محمد عبد الحميد ووائل علي وشركة “آرت ميكرز” للمنتج أحمد عبد العاطي. 

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