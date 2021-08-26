تنسيق الجامعات 2021.. اقتصاد منزلى حلوان تعلن عن برنامج إدارة مؤسسات الأسرة والطفل

مع انطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات، يتساءل طلاب الثانوية العامة عن الكليات المتاحة والتنسيق الخاص بكل كلية ومن بين هذه الكليات كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان.

الإعلان عن برنامج إدارة مؤسسات الأسرة والطفل

وأعلنت كلية الأقتصاد المنزلى جامعة حلوان عن برنامج بكالوريوس إدارة مؤسسات الأسرة والطفل، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور خالد القاضى عميد الكلية.



ويهدف البرنامج إلى إعداد خريج متخصص فى مجالات إدارة موارد الأسرة، المؤسسات، الطفولة، العلاقات الأسرية ورعاية المسنين، الأجهزة المنزلية، أجهزة المؤسسات، تأثيث المسكن والمؤسسات، اقتصاديات الأسرة وترشيد الاستهلاك.

جامعة حلوان

مهارات خريج برنامج إدارة مؤسسات الأسرة والطفل

◼ الإلمام بمبادئ وأسس الإدارة السليمة لاستخدام الموارد المتاحة فى ضوء احتياجات السوق.

◼الإمام بالموارد الأسريه والمؤسسية وأنواعها وكيفية إدارتها والاستفادة منها.

◼مهارات التخطيط وتصميم البرنامج الإرشادية والاستشارات الفنية والتثقيفية فى مؤسسات الأسرة والطفولة ووسائل الإعلام.

◼القدرة على وضع المواصفات القياسية للأدوات وأجهزة المنزل والمؤسسات وتطبيق أسس الاختيار والاستخدام والعناية بها.

◼رسم نماذج التصميم الداخلي لتأهيل وتجهيز المنزل ومؤسسات الأسرة والطفولة.

◼المشاركة فى تنظيم المعارض وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة.

◼تطبيق أسس وقواعد إدارة ومراقبة الجودة لخدمات وتجهيزات مؤسسات الأسرة والطفولة.



اقسام الدراسة ببرنامج إدارة مؤسسات الأسرة والطفل ومدته

تنقسم الدراسة بمرحلة البكالوريوس إلى مرحلتين :



المرحلة الأولى:- الفرقة الأولى وتكون الدراسة فيها عامة بجميع الشعب.

المرحلة الثانية:- دراسة تخصصية وتشمل الفرقة الثانية والثالثة والرابعة.



ويقبل البرنامج الطلاب للالتحاق بمجال التخصص(إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة) شرط أن يكون ناجح أو منقول إلى الفرقة الثانية ويكون قد اجتاز بنجاح مقرر مبادئ الإدارة.

وتستغرق مدة الدراسة أربع سنوات مقسمة إلى (٨ فصول دراسية ).

تنسيق القبول بالجامعات

ويقبل البرنامج طلاب للثانوية العامة المرشحين الي كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان عن طريق تنسيق القبول بالجامعات بمراحله الثلاث .

خطوات التسجيل في موقع تنسيق الثانوية العامة 2021

يقوم بالدخول إلي موقع تنسيق الثانوية العامة 2021 المحدد أو هذا الرابط الخاص بتنسيق الكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.



- يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يريده مع ضرورة وذلك مع مراعاة القواعد التالية:-

• يقوم الطالب بتحديد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق الثانوية العامة 2021 إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات.

• يتم اختيار الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق بها وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• ويمكن في تنسيق الثانوية العامة 2021 تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته.

• لابد في تنسيق الثانوية العامة 2021 من اختيار الطالب الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.

• يسمح للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• لابد من يقوم الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بمراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

• بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه.

• يسمح أيضا للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.

• إن قام الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بتعديل رغباته وذلك عدة مرات(وهذا متاح لهم) لابد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.