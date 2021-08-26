عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. اقتصاد منزلى حلوان تعلن عن برنامج إدارة مؤسسات الأسرة والطفل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

مع انطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات، يتساءل طلاب الثانوية العامة عن الكليات المتاحة والتنسيق الخاص بكل كلية ومن بين هذه الكليات كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان

 

الإعلان عن برنامج إدارة مؤسسات الأسرة والطفل

وأعلنت كلية الأقتصاد المنزلى جامعة حلوان عن برنامج  بكالوريوس إدارة مؤسسات الأسرة والطفل، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور خالد القاضى عميد الكلية.


ويهدف البرنامج إلى إعداد خريج متخصص فى مجالات إدارة موارد الأسرة، المؤسسات، الطفولة، العلاقات الأسرية ورعاية المسنين، الأجهزة المنزلية، أجهزة المؤسسات، تأثيث المسكن والمؤسسات، اقتصاديات الأسرة وترشيد الاستهلاك.

جامعة حلوان 

مهارات خريج برنامج إدارة مؤسسات الأسرة والطفل

 

◼ الإلمام بمبادئ وأسس الإدارة السليمة لاستخدام الموارد المتاحة فى ضوء احتياجات السوق.

◼الإمام بالموارد الأسريه والمؤسسية وأنواعها وكيفية إدارتها والاستفادة منها.

◼مهارات التخطيط وتصميم البرنامج الإرشادية  والاستشارات الفنية والتثقيفية فى مؤسسات الأسرة والطفولة ووسائل الإعلام.

◼القدرة على وضع المواصفات القياسية للأدوات وأجهزة المنزل والمؤسسات وتطبيق أسس الاختيار والاستخدام والعناية بها.

◼رسم نماذج التصميم الداخلي لتأهيل وتجهيز المنزل ومؤسسات الأسرة والطفولة.

◼المشاركة فى تنظيم المعارض وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة.

◼تطبيق أسس وقواعد إدارة ومراقبة الجودة لخدمات وتجهيزات مؤسسات الأسرة والطفولة.


اقسام الدراسة ببرنامج إدارة مؤسسات الأسرة والطفل ومدته

 

تنقسم الدراسة بمرحلة البكالوريوس إلى مرحلتين :


المرحلة الأولى:- الفرقة الأولى وتكون الدراسة فيها عامة بجميع الشعب.

المرحلة الثانية:- دراسة تخصصية وتشمل الفرقة الثانية والثالثة والرابعة.


ويقبل البرنامج الطلاب للالتحاق بمجال التخصص(إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة) شرط أن يكون ناجح أو منقول إلى الفرقة الثانية ويكون قد اجتاز  بنجاح مقرر مبادئ الإدارة.

وتستغرق مدة الدراسة أربع سنوات مقسمة إلى  (٨ فصول دراسية ).

تنسيق القبول بالجامعات

ويقبل البرنامج طلاب للثانوية العامة المرشحين الي كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان عن طريق تنسيق القبول بالجامعات بمراحله الثلاث . 

txt

التعليم العالي: مد فترة تنسيق المرحلة الأولى إلى الغد

 

خطوات التسجيل في موقع تنسيق الثانوية العامة 2021 

 

يقوم بالدخول إلي موقع تنسيق الثانوية العامة 2021 المحدد أو  هذا الرابط الخاص بتنسيق الكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.


- يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يريده مع ضرورة وذلك مع مراعاة القواعد التالية:-

 

• يقوم الطالب بتحديد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق الثانوية العامة 2021  إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات. 
• يتم اختيار الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021  للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق بها وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
• ويمكن في تنسيق الثانوية العامة 2021 تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته. 
• لابد في تنسيق الثانوية العامة 2021 من اختيار الطالب الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.
• يسمح للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021  أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
• لابد من يقوم الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بمراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
• بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه. 
• يسمح أيضا للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.
• إن قام الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بتعديل رغباته وذلك عدة مرات(وهذا متاح لهم) لابد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.

التعليم العالي الثانوية العامة جامعة حلوان كلية الاقتصاد المنزلي تنسيق الثانوية العامة تنسيق القبول بالجامعات 2021 تنسيق القبول بالجامعات كلية الأقتصاد المنزلى جامعة حلوان مؤسسات الأسرة والطفل

ترشيحاتنا

خبير ملكي يفجر مفاجأة.. هاري ووليام أصبحا قريبين جدا والزوجات سر الحل

موعد وتصنيف وتفاصيل قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

بكاميرا مذهلة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف هواوي HUAWEI nova 8 في السعودية

كاديلاك تشارك بسباق لومانز 24 ساعة بسيارة مشتركة مع جنيرال موتورز

ما الصلاة النارية وما حكمها؟.. الإفتاء تجيب

بيان عاجل من البنتاجون بشأن لقاء وزيري الدفاع الأمريكي والإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

رد قوي من تامر أمين بعد احتفال شيكابالا: عيب أنت مش لاعيب صغير

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

تعرف علي رد فعل كارتيرون بعد مقابلة جنش في ملعب الدفاع الجوي

السياحة: ننتظر قرار المملكة بعودة رحلات العمرة .. فيديو

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

بعد تخرجه.. مبروك عطية يكشف أسباب التحاقه بـ"شريعة الأزهر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

توجهت إلى إيران.. تفاصيل اختطاف الطائرة الأوكرانية في أفغانستان.. فيديو

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ