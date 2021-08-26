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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك.. 5 نصائح قبل شراء سيارة مستعملة توفر لك المال والجهد

الميكانيكي بيقولك..5
الميكانيكي بيقولك..5 نصائح قبل شراء سيارة مستعملة

يقدم العديد من مستهلكي السيارات على شراء سيارات مستعملة بدلاً من نظيرتها الجديدة، و السبب الرئيسي فرق الأسعار الملحوظ، و يطرح عدد من خبراء السيارات في Consumer Report بعض النصائح لمساعدتك في تحديد السيارة المستعملة المناسبة لك، دون التغرض لمشكلة سيارة معيبة تسبب لك صداعًا وأزمات مزمنة.

أولًا: قم ببحث جيد ودقيق في سوق السيارات المستعملة، قارن بين الأسعار والمواصفات والطرازات المختلفة من عدة شركات، قبل أن يقع اختيارك على طراز بعينه.

ثانيًا: لا تتعجل في خطوة الشراء أبدًا، ولا تهرع إلى شراء سيارة فقط لأن شكلها جذاب ومواصفاتها جيدة وسعرها يبدو رائعًا، لأن غالبًا السيارة التي تظهر على منصات البيع وكأنها فرصة لا تُعوَّض غالبًا ما تكون سيئة جدًا في تجربة القيادة وبها مشاكل مخفية.

ثالثًا: للتأكد من مدى صلاحية السيارة قم بفحصها عند ميكانيكي أو فني مختص ليس له علاقة بالبائع، لأن الميكانيكي الخبير يمكنه بسهولة اكتشاف عيوب السيارة ولا ينخدع بالطلاء والمظهر الجذاب.

رابعًا: قم بفحص سجل الصيانة الدورية للسيارة واعرضه على خبير متخصص في السيارات، لأن سجل الصيانة الدورية مؤشر مهم لمدى كفاءة السيارة.

خامسًا: دقق وافحص المسافة المقطوعة وعدد الكيلومترات التي قطعتها بالمقارنة مع سنة الصنع .

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