أبرزها بي إم دبليو ومرسيدس.. موديلات لأول مرة بمعرض ميونخ الدولي للسيارات

تبدأ فعاليات معرض ميونخ الدولي للسيارات في 7 سبتمبر المقبل ويستمر حتى 12 سبتمبر، ويستهل فعَّالياته بداية من المؤتمر الصحفي الذى يعقد في السادس من سبتمبر، وستشارك العديد من كبرى علامات السيارات لتقديم أحدث ما توصلت إليه الصناعة.

في السطور التالية يرصد "صدى البلد" أبرز العلامات التجارية المشاركة في المعرض الدولي:

1- أودي

تشارك شركة أودي الألمانية بثلاث طرازات جديدة من عائلة مفهوم سكاي سفير والتي تعمل بالطاقة الكهربائية، وتتضمن سيارة SUV وسيارة رياضية وسيارة للرفاهية.

وبالفعل تم الكشف عن السيارة الرياضية بلغة تصميم تحاكي المستقبل، وتوفر المركبة الكهربائية ذات البابين، تقنية القيادة الذاتية (أوتوبايلوت) فتتغير المقصورة بشكل كبير مع تغيير نظام القيادة، فعند اختيار وضعية GT يختفي المقود والدواسات، ليكون بمقدور السائق مد رجليه والاسترخاء، كما تتمدد قاعدة العجلات على الطرق السريعة.

لم تكشف العلامة التجارية حتى الآن عن أية معلومات حول تقنية الشحن، لكنها أكدت أن "سكاي سفير" تعتمد على بنية إلكترونية 800 فولت، وهي تقنية مماثلة تتقاسمها الشركة مع مفهوم A6 e-tron، مع حرك بقوة 623 حصانًا، و عظم 750 نيوتن/ متر من عزم الدوران.

تدعي أودي أن سكاي سفير تزن حوالي 1800 كجم، وتتسارع من ثباتها إلى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 4.0 ثوانٍ.

2- بي إم دبليو

من المتوقع أن تشارك البافارية في المعرض بإطلاق سيارتها الصالون الفاخرة الجديدة من الفئة السابعة ، ومن المحتمل أن تكون في شكل سيارة اختبارية. ومن المقرر أن تنطلق من طاقة الاحتراق الداخلي إلى مستقبل السيارات الكهربائية الفاخرة على منصة جديدة مصممة لدعم ذلك.

تطرح الشركة سيارتها X5 من فئة SUV التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، بالإضافة لنسخة iX5 Hydrogen،عديمة الانبعاثات من خلال محركات كهربائية بقوة 369 حصان.

3- مرسيدس

تطلق مرسيدس ثماني سيارات جديدة في ميونخ، بما في ذلك خمس سيارات كهربائية خالصة و واحدة هجينة جديدة، سيكون الظهور الأهم لمرسيدس EQE ذات الفاخر، و التي تعمل بالكهرباء.

وستكشف مرسيدس أيضًا عن طراز AMG الكهربائي بالكامل للمرة الأولى، بقدرة 751 حضان ، وهي نفس مواصفات سيارة EQS الصالون، كما سيتم إطلاق نسخة أكثر فخامة من تحمل شارة مرسيدس-مايباخ.

3- فولكس فاجن

ستكشف النقاب عن ثلاث سيارات جديدة في معرض ميونخ، هي ID.4 GTX و ID.5، ببنظام الدفع الرباعي القوي، بقوة 295 حصان، وتتسارع من ثباتها إلى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 6.2 ثانية، و بطارية ليثيوم بقوة 77 كيلو واط، توفر مدى يصل إلى 308 ميل.

وستقدم فولكس فاجن سيارتها التقليدية بولو GTI المحسّنة، بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات و سعة 2.0 لتر، قوة 204 خصا، مع ناقل حركة مزدوج بسبع سرعات، يمكّنها من الانطلاق من نقطة الثبات إلى 62 ميل في الساعة خلال 6.5 ثانية.