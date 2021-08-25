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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| السعودية دانية عقيل تحصل على المركز الثاني في سباق باها المجر.. وكيل شيفروليه يرفع أسعار فان N300

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

السعودية دانية عقيل تحصل على المركز الثاني في سباق باها المجر

 

حصلت سائقة الراليات السعودية دانيا عقيل ، على المركز الثاني بعد إنهاء سباق باها المجر فئة T3 ضمن الجولة السادسة لبطولة الراليات العالمية، والتي أقيمت في عاصمة المجر بودابست .

 

وكيل شيفروليه يرفع أسعار فان N300 بالسوق المصرية

 

أعلن الوكيل المحلى المصري للعلامة التجارية شيفروليه ، عن زيادة جديدة لأسعار السيارة طراز شيفروليه فان N300 موديل 2021 ، والتي كانت قد حصلت على حصة سوقية 48% بإجمالي بيع 2106 مركبات، بالنصف الأول من العام الحالي، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

 

3 نصائح لتزويد زيت المحرك بطريقة صحيحة

 

يعتبر زيت المحرك، من أهم العوامل المساعدة في الحفاظ على عمر محرك السيارة وسلامتها من أي اضرار ، حيث انه يعمل على تقليل الحكة الداخلية بين اجزائه اثناء الدوران والعمل .

 

تعرف على سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر

 

اعلن الوكيل المحلى للعلامة الامريكية الشهيرة فورد في مصر ، عن طرح طراز فوكاس موديل 2021 ، في شهر فبراير الماضي ، ومنذ ذلك الحين اكتسب هذا الموديل شهرة واسعة داخل السوق المصري .

 

رسميا.. إلغاء جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1

 

اعلن منظمي بطولة المسابقات العالمية فورمولا 1 ، عن الإلغاء الرسمي لبطولة الجائزة الكبرى في اليابان ، التى كان من المفترض أن تقام يوم 10 أكتوبر كأحد السباقات الثلاثة المتتالية بعد روسيا وتركيا بناء على طلب الحكومة اليابانية، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.

 

باقة الـ150 الف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في الشارع المصري

 

يضم الشارع المصري الكثير والكثير من طرازات وفئات السيارات المختلفة من العلامات التجارية الشهيرة ، وهناك من قائدي السيارات يحب اقتناء السيارات الجديدة ، والاخرون السيارات المستعملة بسبب سعرها المنخفض الى حد ما .

 

 الكشف عن باتيستا أول سيارة كهربائية فائقة السرعة في العالم

 

أعلنت شركة شركة بينينفارينا الإيطالية الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية ، الكشف عن سيارتها باتيستا هايبر GT لأول مرة في أسبوع مونتاري للسيارات على طرق كاليفورنيا .

 

بعد 101 عام.. فورد تمنح اقدم عملائها فرصة لتجربة أحدث سيارتها الكهربائية

 

من النادر ان تجد شخص على قيد الحياة ، عاصر ولادة علامة تجارية منذ قرابة الـ100، هي الان من اشهر العلامات التجارية في عالم السيارات ، وهذا ما حدث مع شركة فورد .

 

سعر ومواصفات سيارة كيا الكورية  K8 موديل 2021 في السعودية

 

تعد العلامة الكورية الجنوبية الشهيرة كيا، من أبرز الشركات المصنعة للسيارات حول العالم، والتي تتميز بإصدارات مختلفة ضمن فئات السيارات المتنوعة كالسيدان و الهاتشباك والـ SUV .

 

الكشف عن فولكس فاجن جيتا GLI موديل 2022 الجديدة.. صور

 

كشفت شركة فولكس فاجن ، عن سياراتها الأيقونة جيتا وجيتا GLI لعام 2022 ، المحدثة بتحديثات خاصة بالقوة والشكل الخارجي البسيط .

 

الكشف عن جيلي أوكافانجو الجديدة كليا بالسعودية

 

أعلن الوكيل الحصري للعلامة التجارية جيلي الصينية في المملكة العربية السعودية، عن انطلاق وطرح الطراز الجديد كليا أوكافانجو موديل 2021 ، الذى ينضم الى فئة السيارات الـSUV العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

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