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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد 101 عام.. فورد تمنح اقدم عملائها فرصة لتجربة أحدث سيارتها الكهربائية

بعد 101 عام..فورد
بعد 101 عام..فورد تمنح اقدم عملائها فرصة لتجربة أحدث سيارتها

من النادر ان تجد شخص على قيد الحياه ، عاصر ولادة علامة تجارية منذ قرابة الـ100، هي الان من اشهر العلامات التجارية في عالم السيارات ، وهذا ما حدث مع شركة فورد .

 

فمؤخرا وجدت شركة فورد الامريكية أحد عملائها القدام على قيد الحياة يستمتع بصحة جيدة ، كان قد قام بشراء العديد من سياراتها منذ بدايات الشركة ، وهو السيد باجوت البالغ من العمر 101 عامًا ، وهو حدث نادر ، لذلك قررت فورد منحه فرصة لتجربة أحدث سيارة موستانج ماك إي الكهربائية بالكامل، التي تم إعدادها ضمن خطة الشركة للتحول الكهربائي الكامل.

واستدعت شركة فورد باجوت لتجربة السيارة الكهربائية في حدث فريد من نوعه ، و كان بصحبة اثنين من أحفاده، فيليكس وتشارلي .

 

وكان قد ولد هارولد باجوت عام 1920، وحصل على رخصته في عام 1936، و حصل باجوت على رخصته عندما كان لديه 16 عاما، على الرغم من انه كان يقود منذ أن كان 10 أعوام ، و في عام 1930، كان باجوت يقود عربة فورد موديل تي لمساعد عامل توصيل الحليب على أداء مهامه.

 

ثم بعد ذلك قام باجوت بشراء سيارته الأولى في عام 1937، وهي سيارة فورد  8 بوبيلر مقابل 100 جنيه إسترليني ، و في العام التالي، اشترى لنفسه سيارة فورد أنجليا ، خلال 101 عام من حياته، امتلك في الواقع أكثر من 20 سيارة فورد.

وقال باجوت :" منذ أن كنت في العاشرة من عمري، احتفظت باهتمامي بالسيارات، وأجد نفسي اليوم مهتمًا بالتحول إلى الكهرباء، بعد قيام الحكومة بالتخلص التدريجي من محركات الاحتراق التقليدية التي اعتدت عليها، أتذكر تاريخ قيادتي للطراز T ورأيت ما يخبئه المستقبل. من المثير أن أكون خلف عجلة القيادة مجددًا".

 

وأضاف باجوت :" صدمت بالهدوء الذي توفره سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل، لا شك أن الإحساس بالصمت قد تحسن على النقيض من طراز فورد موديل T لعام 1915 الذي جلبته الشركة لتذكيري بما كانت عليه تجربتي الأولى في القيادة.

عالم السيارات السيارة الكهربائية علامة تجارية شركة فورد فورد الأمريكية عجلة القيادة

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