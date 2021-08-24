تبدأ بـ95 ألف دينار.. 5 سيارات كروس أوفر موديل 2021 في تونس| صور

نجحت فئة سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الأستخدام SUV فى الإنتشار بقوة عالمياً فى السنوات الأخيرة، وأصبحت محط اهتمام ملايين المستهلكين حول العالم، و بالتالى تتباري علامات السيارات الكبري فى تقديم أبرز ما لديها فى هذه الفئة، ويعد السوق التوتنسي للسيارات واحداً من أهم هذه الأسواق.

يطرح موقع " صدى البلد " الإخباري، سعر و مواصفات 5 سيارات كروس أوفر موديلات 2021 في تونس، تبدأ من 95 ألف دينار تونسي.

1 ـ بي ام دبليو X1

زودت سيارة BMW X1 موديل 2021 بمحرك ثلاثى الأسطوانات، بسعة 2000سي سي ، بقوة 150 حصان، وعزم اقصى للدوران 220 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

حصلت سيارة BMW X1 موديل 2021 على حزمة من الكماليات و التجهيزات منها، شاشة 8.8 بوصة مع عدادات 5.1 بوصة، وكاميرا خلفية وحساسات ركن أمامية وخلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع سقف بانوراما، تكييف أوتوماتيكي مزدوج المناطق وحساسات اضاءة وأمطار.

بلغ سعر سيارة BMW X1 موديل 2021 حوالى 124 ألف دينار تونسي.

2 ـ كيا سيلتوس

حصلت السيارة كيا سيلتوس 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، 123 حصان، و151 نيوتن.متر من عزم الدوران، متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات، وبها جنوط رياضية بقياس 17 بوصة.

تتميز سيارة كيا سيلتوس 2021 بمقصورة واسعة وإمكانية طي المقاعد الخلفية، شاشة قياس مقاس 7 انش مع مخارج يو اس بي، وتكييف أوتوماتيك وشاشة خلفية تاتش، حصلت على مصابيح ليد وسبويلر رياضي وحساسات أمامية وخلفية، وحساس مطر، ومساحة مطر خلفية.

ويبلغ سعر كيا سيلتوس موديل 2021 في تونس بداية من 100 ألف دينار.

3 ـ رينو كادجار

تاتي سيارة رينو كادجار موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، تبلغ سعة 1200 سي سي متصل بشاحن توربيني، ويولد قوة قصوى تصل إلى 170 حصان و233 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

تتوفر سيارة رينو كادجار موديل 2021 بالعديد من أنظمة مساعدة السائق، مثل نظام منع انغلاق المكابح، ونظام تحذير من النقاط العمياء وإنذار لحماية الجوانب، مع قفل مركزي للأبواب، ونظام تذكير عند عدم غلق حزام أمان السائق و الركاب، بالإضافة إلى نظام مساعدة في حالات الفرملة الطارئة، مع برنامج الثبات الإلكتروني.

تبدأ أسعار السيارة رينو كادجار موديل 2021 من 95 ألف دينار إلي 100 ألف دينار تونسي.

4 ـ كيا سبورتاج

تاتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأول 1600 سعة سي سي رباعى الاسطوانات، ويمكنه أن ينتج قوة قدرها 140 حصان و 168 نيوتن.متر من عزم الدوران، متصله بناق حركة اوتوماتيكي الأداء، والاخر 2000 سي سي، يولد قوة 185 حصان، وعزم الدوران 220 نيوتن. متر.

دعمت سيارة كيا سبورتاج موديل 2021 بالعديد من عوامل الأمان، منها برنامج حفظ توازن السيارة إلكترونياً ESP، وبرنامجي حفظ التوازن عند المنحدرات والمرتفعات DBC وHAC، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS.

يبدأ سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 من 120 ألف دينار تونسي.

5 ـ هيونداي سانتافي

حملت سيارة هيونداي سانتافي موديل 2021 محرك ديزل 2200 سي سي ، يخرج قوة قدرها 200 حصان، عند 2750 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 440 نيوتن متر، متصله بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

زودت سيارة هيونداي سانتافي موديل 2021 بشاشة تاتش بقياس 10 بوصة، ومكونات الاتصال الذكي الابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة الي شاحن لاسلكي، ومجموعة قياس رقمية وشاشة رأسية، بها جنوط رياضية بقياس 19 بوصة.

جاء سعر سيارة هيونداي سانتافي موديل 2021 حوالى 250 ألف دينار تونسي.