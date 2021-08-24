سعر ومواصفات سيارة كيا الكورية  K8 موديل 2021 في السعودية

تعد العلامة الكورية الجنوبية الشهيرة كيا، من أبرز الشركات المصنعة للسيارات حول العالم، والتي تتميز بإصدارات مختلفة ضمن فئات السيارات المتنوعة كالسيدان و الهاتشباك والـ SUV .

وطرحت مؤخرا السيارة الايقونة كيا K8 موديل 2021 في ثوبها الأنيق ، والتي تنتمي الي فئة السيارات السيدان المحبوبة لدى الجميع، داخل سوق السعودية للسيارات، وخلال السطور التالية سنتعرف سويا على سعرها ومواصفاتها في هذا السوق العربي .

المواصفات الفنية لسيارة كيا K8

وتأتي السيارة كيا K8 موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأول 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، ينتج قوة 296 حصان، وعزم الدوران 359 نيوتن متر، مع نظام الدفع الكلي، أما المحرك الآخر 4 سلندر، سعة 2.5 لتر، يخرج قوة قدرها 195 حصان، وعزم 248 نيوتن متر، مع اتصال المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

زودت سيارة كيا K8 موديل 2021 بشاشة تعمل باللمس قياس 12 بوصة للترفيه المعلومات، مدعومة بأندرويد أوتو وأبل كاربلاي، وشاشة أخرى لعرض الأعطال بين لوحة العدادات، ونظام سماعات من Meridian بـ 14 مكبر صوت.

تتمتع سيارة كيا K8 موديل 2021 بنظام المعلومات والترفيه وتكييف الهواء، وتحتوي على حاملي أكواب بقواعد خشبية، ومفاتيح تشغيل لامعة بملمس ناعم، إلى جانب ناقل السرعة الإلكتروني، والتحكم بعجلة القيادة، بها نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي FCA، نظام المساعدة على متابعة المسار LFA،نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء BCA، ونظام المساعدة على الخروج الآمن SEA.

بالإضافة إلى نظام التحكم في التطواف التكيفي وكاميرا الرؤية المحيطية، ومن مميزات الداخلية هي خاصية الدعم الذكي لمقعد السائق، والتي يتم تفعيلها عند تشغيل الوضعية الرياضية، ودعمت السيارة بالعديد من التجهيزات الخارجية، من أبرزها مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وبها جنوط رياضية بقياس 19 بوصة، بها مثبت سرعة، جنوط رياضية بقياس 18 بوصة.

وطرحت سيارة كيا K8 موديل 2021 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 161 ألف ريال.