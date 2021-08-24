عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سيارة كيا الكورية  K8 موديل 2021 في السعودية

سعر ومواصفات سيارة
سعر ومواصفات سيارة كيا الكورية  K8 موديل 2021 في السعودية

تعد العلامة الكورية الجنوبية الشهيرة كيا، من أبرز الشركات المصنعة للسيارات حول العالم، والتي تتميز بإصدارات مختلفة ضمن فئات السيارات المتنوعة كالسيدان و الهاتشباك والـ SUV .

 

وطرحت مؤخرا السيارة الايقونة كيا K8 موديل 2021 في ثوبها الأنيق ، والتي تنتمي الي فئة السيارات السيدان المحبوبة لدى الجميع، داخل سوق السعودية للسيارات، وخلال السطور التالية سنتعرف سويا على سعرها ومواصفاتها في هذا السوق العربي .

المواصفات الفنية لسيارة كيا K8

وتأتي السيارة كيا K8 موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأول 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، ينتج قوة 296 حصان، وعزم الدوران 359 نيوتن متر، مع نظام الدفع الكلي، أما المحرك الآخر 4 سلندر، سعة 2.5 لتر، يخرج قوة قدرها  195 حصان، وعزم 248 نيوتن متر، مع اتصال المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

زودت سيارة كيا K8 موديل 2021 بشاشة تعمل باللمس قياس 12 بوصة للترفيه المعلومات، مدعومة بأندرويد أوتو وأبل كاربلاي، وشاشة أخرى لعرض الأعطال بين لوحة العدادات، ونظام سماعات من Meridian بـ 14 مكبر صوت.

تتمتع سيارة كيا K8 موديل 2021 بنظام المعلومات والترفيه وتكييف الهواء، وتحتوي على حاملي أكواب بقواعد خشبية، ومفاتيح تشغيل لامعة بملمس ناعم،  إلى جانب ناقل السرعة الإلكتروني، والتحكم بعجلة القيادة، بها نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي FCA، نظام المساعدة على متابعة المسار LFA،نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء BCA، ونظام المساعدة على الخروج الآمن SEA.

بالإضافة إلى نظام التحكم في التطواف التكيفي وكاميرا الرؤية المحيطية، ومن مميزات الداخلية هي خاصية الدعم الذكي لمقعد السائق، والتي يتم تفعيلها عند تشغيل الوضعية الرياضية، ودعمت السيارة بالعديد من التجهيزات الخارجية، من أبرزها مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وبها جنوط رياضية بقياس 19 بوصة، بها مثبت سرعة، جنوط رياضية بقياس 18 بوصة.  

وطرحت سيارة كيا K8 موديل 2021 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 161 ألف ريال.

الكورية كيا موديل 2021 كيا K8

موضوعات متعلقة

تبدأ بـ95 ألف دينار.. 5 سيارات كروس أوفر موديل 2021 في تونس| صور

باقة 30 ألف دينار.. أحدث سيارات SUV صينية موديل 2022 فى الأردن | صور

سوق السيارات المستعمل.. سعر دايو نوبيرا موديل 2007| صور

أسطول سيارات شيفروليه فئة SUV موديل 2021 في الكويت | صور

مواصفات و سعر اكاديا موديل 2021 في الامارات | صور

أسطول سيارات إنفينيتي فئة الـSUV موديل 2021 في الإمارات |صور

أرخص 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021.. تبدأ من 278 ألف جنيه | صور

سعر رينو سانديرو هاتشباك موديل 2021 في مصر | صور

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بأن تتسم التصميمات الهندسية للمؤسسات في العاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري لمصر

التنمية المحلية: أسعار انتظار السيارات في الشوارع خاضعة للتقييم والمراجعة

منتخب مصر يكتسح السودان 10/ 0 في افتتاح كأس العرب للكرة النسائية

تظلمات الثانوية الأزهرية: 19344 طعنا على نتائج الامتحانات حتى اليوم

تصريحات حاسمة.. السيسي يسيطر على السوشيال ميديا بعد مداخلته على صدى البلد

سعر ومواصفات سيارة كيا الكورية  K8 موديل 2021 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه عن 11 منطقة رئيسية بالقاهرة.. الأماكن والموعد

100 ألف جنيه في اليوم.. قرار جديد من محافظة القاهرة بخصوص التصوير بالشوارع

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

قرار مهم بشأن المسافرين من القاهرة إلى السعودية

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

هل سيدفع المواطنون 300 جنيه لركن السيارة اسفل المنزل ؟

منهم المصريون وعلى خطوط طيران مباشرة.. السماح للمعلقين بالعودة للسعودية بشكل مباشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

فيديو

على أرض الملعب.. نادٍ نرويجي يعاقب لاعبيه بسبب فعل فاضح وحفلات مشبوهة

بعد زواج أحمد سعد.. سمية الخشاب تثير الجدل مجددا "فيديوجراف"

«عايز فن راقي ووعي ديني».. شاهد أبرز محاور مداخلة السيسي لصدى البلد

فيديو جراف.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بكروت الفيزا

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ