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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 30 ألف دينار.. أحدث سيارات SUV صينية موديل 2022 فى الأردن | صور

باقة 30 ألف دينار..أحدث
باقة 30 ألف دينار..أحدث سيارات SUV صينية موديل 2022 بالأردن

تواصل الشركات الصينية تألقها داخل الأسواق العربية، بالإصدارات المتطورة ذات التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تأتى فئة الـ SUV الرياضية متعددة الأستخدام موديل 2022، التى مكنت المارد الصيني من الإنتشار بقوة، خاصةً فى السوق الأردني للسيارات.

يطرح موقع " صدى البلد " الاخباري، أحدث السيارات الصينية فئة SUV موديلات 2022 في الأردن.

 

1 ـ شانجان CS 95

تأتي سيارة شانجان CS 95 موديل 2022 بمحرك 2000 سي سي متصل بشاحن توربيني، يخرج قوة قدرها 233 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون 6 سرعات، و 360 نيوتن. متر من عزم الدوران.

جهزت سيارة شانجان CS 95 موديل 2022 بجنوط رياضية بقياس 10 بوصة، ذاكرة لمقعد السائق شاشة معلومات 12.3 بوصة مع نظام الملاحة، نظام تحذير الخروج عن المسار، نقطة عمياء، نظام التحذير  للاصطدام من الامام، مثبت سرعة متكيف، نظام مكابح الطوارئ الـوتوماتيكي.

تاتي سيارة شانجان CS 95 موديل 2022 في الأردن، بسعر 39 ألف دينار.

2 ـ جيلي كولراي

جاءت سيارة جيلي كولراي 2022  بمحرك تيربو 1500 سي سي، ثلاثي الأسطوانات، ينتج قوة 177 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة مزدوج 7 سرعات، مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثواني وسرعة قصوى 195 كم/س، علمًا أن استهلاك الوقود 1 لتر لكل 17.8 كيلومتر.

دعمت سيارة جيلي كولراي 2021 بشاشة نظام معلوماتي ترفيهي قياس 10 بوصة و يدعم الاتصال بالهواتف الذكية، عجلة قيادة قابلة للاماله متعددة الاستخدام، مقاعد أمامية كهربائية، مكيف أوتوماتيكي، ونظام صوتي فاخر بـ 6 مكبرات، كما يتوفر نظام فلتر PM 2.5 يعمل على توفير هواء نظيف ونقي للركاب.

حملت السيارة جيلي كولراي موديل 2022 في الأردن، سعر 23 ألف دينار.

3 ـ جاك S3

تستمد جاك JS3 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 118 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT.

دعمت سيارة جاك JS3 بمواصفات السلامة والأمان ومنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني EBD، وبرنامج متابعة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، ونظام الحماية ضد السرقة، ومنظومة الوسائد الهوائية و الستائر الجانبية.

طرحت السيارة جاك JS3 موديل 2022 في الأردن، بسعر 17 ألف دينار.

4 ـ تشانجان CS75

تتمتع سيارة تشانجان CS75 موديل 2022 بخيارين من المحركات، الأول 2000 سي سي متصل بشاحن توربيني، يولد قوة 233 حصان، و360 نيوتن . متر من عزم الدوران، ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات، أما المحرك الآخر سعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 165 حصان، تعمل بنظام الدفع الأمامي.

حملت سيارة تشانجان CS75 موديل 2022 حزمة من التقنيات، أبرزها نظام تحذير الخروج عن المسار، نظام الحفاظ على المسار، نظام التحذير للاصطدام من الامام، نظام تحذير من اقتراب سيارات من الخلف، نقاط عمياء، فتحة سقف بانوراما، 4 كاميرات، تشغيل عن بعد، نظام للاصطفاف الذاتي.

تتوافر سيارة تشانجان CS75 موديل 2022 في الأردن، بفئة واحدة PLUS بسعر 33 ألف دينار.

5 ـ جيلي ازكارا

تتوافر سيارة جيلي ازكارا موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها  187 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات DCT و تعمل بنظام الدفع الرباعي.

تتميز جيلي ازكارا 2022 بأناقتها الداخلية وفخامتها ومساحات ركوب وتخزين رحبة، مع حصولها على شاشة لمسية قياس 12.3 بوصة سهلة الاستخدام تدعم كلًا من ابل كاربلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى  لوحة عدادات LCD مقاس 7 بوصات، نظام صوتي فاخر مع 8 مكبرات صوتية.

أسعار جيلي ازكارا موديل 2022 في الأردن:

الفئة الأولى بسعر 26 ألف دينار.

الفئة الثانية بسعر 27 ألف دينار.

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