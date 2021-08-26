أخبار التعليم|استمرار تطعيم منتسبي جامعة بنها بلقاح كورونا.. موقع التنسيق الإلكتروني 2021.. خطوات التسجيل بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدثها.

أعلنت جامعة حلوان العديد من البرامج الجديدة بجميع كلياتها بمرحلة البكالوريوس المستعدة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢١.

"التعليم" تشارك في المسابقة الدولية بمجال تطبيقات مايكروسوفت لتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة في قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للتعليم الإلكترونى، فى المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت (Championship MOS World ) بالتعاون مع شركة Certiport، وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمي وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

لليوم الثاني.. استمرار تطعيم منتسبى جامعة بنها بـ لقاح كورونا

واصلت جامعة بنها أعمال حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب الجامعة بلقاح فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، والتي انطلقت أمس بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

برنامج " القيادة والتأثير" لتأهيل الترشح لعمادة الكليات يواصل فعالياته بجامعة بنها

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق ، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

موقع التنسيق الإلكتروني 2021.. خطوات التسجيل بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة

مع بداية انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق ، يتساءل طلاب الثانوية العامة على الكليات المتاحة والتنسيق الخاص بكل كلية ومن بين هذه الكليات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة.

مد العمل بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس حتى مساء الغد

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن مد العمل بالمكتب الفرعى للتنسيق بالجامعة حتى مساء غد وذلك بناء على توجيهات وزارة التعليم العالي فى مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الساعة السابعة من مساء غدا الخميس 26 أغسطس حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.