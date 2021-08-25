عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر التنميل .. أعراض رئيسية تؤكد إصابتك بانسداد الشرايين

صدى البلد

صرح الدكتور وليد الدالي أستاذ الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، بأن هناك أعراضا خطيرة يجب الانتباه إليها، فقد تكون مؤشرا على انسداد شرايين اليد أو الرجل عن بعض الأشخاص، فالتنميل من الأعراض الرئيسية لانسداد الشرايين في اليد أو الشعور بالتنميل والحرقة باليدين وصعوبة تحريك الأصابع وعدم القدرة على الإمساك بالأشياء والإحساس بالبرودة في اليدين وزيادة الألم خاصة في الليل بالإضافة الى شحوب الجلد وتغير لونه إلى الأزرق.

 

وقال الدالى: تعمل دعامات الأوعية الدموية على فتح الأوعية الضيقة أو المسدودة المسئولة عن توصيل الدم للأطراف وفي حالة الإصابة بـتصلب الأوعية الدموية يمكن أن تتراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين وتمنع تدفق الدم ، وتكون الدعامة عبارة عن أنبوبة شبكية صغيرة تحافظ على فتح الشريان، من خلال بالون طبي ويعمل على توسيع الشريان المسدود عبر الضغط على الجدار الداخلي للشريان لفتح الانغلاق وتحسين تدفق الدم.

 

وأضاف: تعمل الشرايين الطرفية على توصيل الدم من القلب إلى الذراعين والساقين للقيام بوظائفهم وعند حدوث انسداد بالشرايين الطرفية يقل تدفق الدم إلى الأطراف نتيجة تراكم الدهون على البطانة الداخلية للأوعية الدموية التي تؤدي إلى ضيق الشريان وعدم سريان الدم بشكل طبيعي داخله، فتتأثر اليدين والقدمين بشكل كبير، ويكون هناك صعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية بسبب عدم وصول الدم والأكسجين إليها بشكل كاف.


وتابع الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية الدموية بجامعة القاهرة: يحدث انسداد الشرايين الطرفية لعدة أسباب منها الإصابة بمرض السكر والتدخين والبدانة والعوامل الوراثية.

القدم السكري الأوعية الدموية انسداد الشرايين وليد الدالي الشريان

ترشيحاتنا

إسرائيل تبيع تسلا بأعلى سعر عالميا.. ما السر؟

النني يقود تشكيل أرسنال أمام وست بروميتش في كأس الرابطة

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

الإمارات تعلن موقفها من قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

خالد الجندي: العقيدة اختيار العبد والله وحده يحاسب عليها .. فيديو

حادث وسرقة وعملية جراحية.. تفاصيل 6 أيام صعبة في حياة عفاف مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

السياحة: ننتظر قرار المملكة بعودة رحلات العمرة .. فيديو

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

بعد ارتباط اسمه بالأهلي .. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل عماد النحاس

تعرف علي رد فعل كارتيرون بعد مقابلة جنش في ملعب الدفاع الجوي

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

روحى كانت هتطلع ودخلت في غيبوبة.. حالة عادل الفار الصحية

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب وما علاقة إسرائيل والإخوان ؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ