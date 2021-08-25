احذر التنميل .. أعراض رئيسية تؤكد إصابتك بانسداد الشرايين

صرح الدكتور وليد الدالي أستاذ الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، بأن هناك أعراضا خطيرة يجب الانتباه إليها، فقد تكون مؤشرا على انسداد شرايين اليد أو الرجل عن بعض الأشخاص، فالتنميل من الأعراض الرئيسية لانسداد الشرايين في اليد أو الشعور بالتنميل والحرقة باليدين وصعوبة تحريك الأصابع وعدم القدرة على الإمساك بالأشياء والإحساس بالبرودة في اليدين وزيادة الألم خاصة في الليل بالإضافة الى شحوب الجلد وتغير لونه إلى الأزرق.

وقال الدالى: تعمل دعامات الأوعية الدموية على فتح الأوعية الضيقة أو المسدودة المسئولة عن توصيل الدم للأطراف وفي حالة الإصابة بـتصلب الأوعية الدموية يمكن أن تتراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين وتمنع تدفق الدم ، وتكون الدعامة عبارة عن أنبوبة شبكية صغيرة تحافظ على فتح الشريان، من خلال بالون طبي ويعمل على توسيع الشريان المسدود عبر الضغط على الجدار الداخلي للشريان لفتح الانغلاق وتحسين تدفق الدم.

وأضاف: تعمل الشرايين الطرفية على توصيل الدم من القلب إلى الذراعين والساقين للقيام بوظائفهم وعند حدوث انسداد بالشرايين الطرفية يقل تدفق الدم إلى الأطراف نتيجة تراكم الدهون على البطانة الداخلية للأوعية الدموية التي تؤدي إلى ضيق الشريان وعدم سريان الدم بشكل طبيعي داخله، فتتأثر اليدين والقدمين بشكل كبير، ويكون هناك صعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية بسبب عدم وصول الدم والأكسجين إليها بشكل كاف.



وتابع الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية الدموية بجامعة القاهرة: يحدث انسداد الشرايين الطرفية لعدة أسباب منها الإصابة بمرض السكر والتدخين والبدانة والعوامل الوراثية.