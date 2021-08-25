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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 210 آلاف نسخة كتاب دراسي خارجي بدون ترخيص داخل مكتبة بالأزبكية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مسئولى شركة ومخزن كتب ،كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ببيع كتب دارسية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون ، بالإضافة إلى إدارة منشأة "بدون ترخيص".


عقب تقنين الإجراءت  تم إستهداف المكتبة المشار إليه ، حيث تم التقابل مع (مدير مبيعات الشركة) ، وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط (210000 نسخة من كتاب خارجى تعليمى مختلف العناوين والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المختصة) ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش ، أقر أنه مدير مبيعات الشركة والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مباحث المصنفات وزارة الداخلية الازبكية ترخيص الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية مكافحة الجريمة

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