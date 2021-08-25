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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية التونسية تحبط محاولتي هجرة غير شرعية لـ57 شخصا

هجرة غير شرعية -
هجرة غير شرعية - ارشيفية

أحبطت القوات البحرية التونسية، فجر اليوم الأربعاء، عملية هجرة غير شرعية لـ 34 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة تتراوح أعمارهم بين 17 و40 سنة (17 من كوت ديفوار و3 من مالي و4 من غينيا و10 من السنغال) من بينهم 20 امرأة و4 أطفال، كانوا على متن قارب جنوب شرق الشابّة على بعد 24 كلم من السواحل التونسية، وأبحروا من سواحل العوابد بصفاقس.


وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية أصدرته اليوم، أن وحدة أخرى من القوات البحرية تمكنت من إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ 23 شخصا أغلبهم من كوت ديفوار، تتراوح أعمارهم بين 17 و20 سنة، ومن بينهم 10 نساء و3 أطفال، شرق الشابّة على بعد 50 كلم من السواحل التونسية، وقد أبحروا من سواحل صفاقس منذ خمسة أيام.

البحرية التونسية القوات البحرية التونسية هجرة غير شرعية أفريقية شرق الشاب ة السواحل التونسية

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