خاص|رشاد عبده عن منصة "نافذة": هذا هو التطور وهذه هي الحداثة

تتحول التعاملات الجمركية إلى الرقمنة شيئًا فشيء، بفضل اطلاق منصة "نافذة" الالكترونية لتسهيل الاجراءات وربط جميع الموانئ الكترونيًا.



و قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن اطلاق منصة "نافذة" الالكترونية فكرة طيبة تساهم في الحد من التهريب مع ضبط الاسواق وضبط ايقاع السلع.



وأضاف "عبده" أن التحول إلى الرقمنة الذي تشهده البلاد من شأنه افراز مثل تلك المنصات لتسهيل الاجراءات وتسريعها مما يعود على الدولة بالخير.



وأوضح الخبير الاقتصادي أن التسهيلات في التعاملات الجمركية يؤدي إلى نشاط حركات الاستيراد والتصدير مما يزيد الايرادات الناتجة عن تلك العمليات.



وأكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية على أن تقليص الفترة الزمانية للإفراج الجمركي تقلل من النفقات، كما أنها تساعد على وصول السلع إلى الشارع المصري بشكل أسرع، و هذا هو التطور وهذه هي الحداثة.

وقالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون الجمارك، إن الهدف من إنشاء منصة نافذة هو تجميع كل الأطراف المعنية بالجمارك في مكان واحد وتعتبر منظومة شباك واحد للتخليص والإفراج الجمركي، مضيفة:" منصة نافذة تعتبر منصة معلوماتية لحوكمة الإجراءات الجمركية".

وأضافت منى ناصر في تصريحات لها :" منصة نافذة بها كل البيانات الحكومية وكل الجهات المعنية ترى نفس المعلومات والبيانات الخاصة بالإفراج الجمركي عن أي سلعة أو منتج".

وتابعت منى ناصر :" من يرغب في الحصول على شهادة جمركية يتقدم بأوراقه كلها على المنصة ويستقبلها موظف للتأكد من صحة وسلامة الاوراق المقدمة من أجل إنهاء إجراءات التخليص الجمركي ".



وأكملت منى ناصر :" يتم تسليم ورق التخليص الجمركي الخاص بمقدم الطلب لـ موظف مصلحة الجمارك لإنهاء الإجراءات دون تعامل بين العميل وبين موظف مصلحة الجمارك ".

ولفتت منىناصر :" بعد الموافقة على إصدار الشهادة الجمركية يتم ارسال رسالة للعميل على الهاتف المحمول من أجل إبلاغه بانتهاء إصدار الشهادة الجمركية وبدء إجراءات الإفراج عن السلع الخاصة به ".