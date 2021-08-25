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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممكن اتصور معاك.. جولة لأحمد موسى ومحافظ الإسكندرية في شاطئ مجاني

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أجرى الإعلامي الإعلامي أحمد موسى، بصحبة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة داخل أحد الشواطئ المجانية في المحافظة.


وأظهرت الجولة، كراسي مخصصة لـ ذوي الهمم، داخل الشاطئ المجاني، قبل أن يطالب من أحد رواد الشاطئ بالتقاط صورة معه، قائلا :"ممكن أتصور معاك"، ليرد عليه أحمد موسى، قائلا :"تفضلي ومعانا معالي المحافظ".


وأظهرت الجولة أيضا كل ما قدمت المحافظة من تسهيلات لذوي الهمم داخل الشاطئ، ليرد مواطن، :"ما فيش أحلى من كدة، ونشكر سيادة الريس، والأمن موجود والنظام جميل جدا".

 


وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن ننسق مع وزارة الأوقاف لتوفير موقع بديل لسوق المعهد الديني، مستدركا أن أعمل على تنظيم الأسواق وإلغاء الأسواق العشوائية، وعدد الباعة الجائلين يصل لـ 15 بائع من داخل المحافظة وخارجها.


وأكد محمد الشريف أنه لن نسمح بتحويل شارع أو ميدان إلى سوق عشوائي، مشيرا إلى أن متواجد يوميا مع الناس في الشارع، والمحافظة عانت كثيرا من العشوائية والزحام. 
وتابع أن لدينا هيئة نقل عام تابعة للمحافظة، ومترو أبو قير سيكون عالميا، وسيكون مكهربا، وسيشهد تطوير شامل في كل محطاته، ويستخدمه 100 ألف راكب يوميا، وسعر الانتقال به يصل لـ 5 جنيها ذهابا وإيابا.


وأكمل أنه سيتوقف قطار ابو قير ثلاث سنوات ونصف العام، متابعا أنه نعمل على توفير وسيلة مواصلات بداية لحين الانتهاء من التطوير.


قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن 85% من أصحاب الأبراج المخالفة تقدموا بطلبات للتصالح ويتم الفحص وتقدير قيمة الغرامة ومن يتحملها، مضيفا أن المحافظة تتعامل مع الأزمة بكل حزم وحسم.

وأكد أن الشواطئ المجانية نقدمها خدمة لأهالينا البسطاء وغير القادرين، مشير إلى أن يوجد فنادق تحجب رؤية البحر لكننا لن نستطيع إزالة فندق قيمته 2 مليار جنية.


فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إنه شواطئ محافظة الاسكندرية الأجمال في العالم، مضيفا أن الشواطئ العام الحالي كاملة العدد ومختلفة عن الأعوام السابقة وخاصة العام الماضي.


وأضاف أن محافظة اسكندرية للجميع وللغني والفقير والجميع يأتي لها ليقضي فيها أيام رائعة ليلا ونهارا، مستدركا أن حالة الجو في غاية الروعة في محافظة الاسكندرية.

وتابع أن لأول مرة سيتم عمل مترو أنفاق ويكلف 2 مليار يورو، لافتا إلى ان المشروعات في الاسكندرية ستبهر كل الشعب المصري، ومنظومة نقل حديث يتم تنفيذه في الاسكندرية.

فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يقدم الشكر لـ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على الاستجابة و الجلوس اليوم مع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف موسى، أن جلسة اليوم تم الاتفاق على كل شيء، بخصوص تصوير الأعمال الفنية بشوارع القاهرة.


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم الفن، و محافظ القاهرة اليوم أبدي دعمه، وتم التوصل لـ اتفاق بشأن التصوير في القاهرة.
 

أحمد موسى محمد الشريف محافظ الاسكندرية ذوى الهمم الشاطئ المجاني

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