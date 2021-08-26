بمستشعر بصمة مدمج بالشاشة.. جوجل تدعم هواتف سلسلة Pixel 6 بتقنية جديدة

تستعد شركة جوجل Google، لإطلاق سلسلة هواتف Pixel 6 الذكية قريبا، وكشف الرئيس التنفيذي لقسم أندرويد في الشركة الأمريكية عن خطتها لدعم الإصدارات القادمة بماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كانت مالكة محرك البحث العملاق، وصرح في وقت سابق، على أن جوجل تخطط لإطلاق سلسلتها الرئيسية القادمة Pixel 6 قريبا، على أن تتميز التشكيلة بمعالج Tensor الجديد والمملوك للعلامة التجارية.

هواتف Pixel 6 تدعم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

ولقد شارك هيروشي لوكهايمر،الرئيس التنفيذي لقسم الأندرويد في جوجل، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، لقطة شاشة تؤكد حصول هواتف Pixel 6 على تقنية قفل البصمة.

لقطة الشاشة لهواتف Pixel 6

وفي تغريدة أخرى، صرح مسؤول أندرويد أن لقطة الشاشة عبارة عن تجربة لتركيبات خلفية جديدة مع محرك Material You لنظام التشغيل أندرويد 12، وتظهر أيقونة مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة أسفل أداة الساعة مباشرة، ولسوء الحظ ، حذف المسؤول التنفيذي هذه التغريدة بعد وقت قصير من نشرها.

وعلاوة على ذلك، تظهر الصورة شاشة بدقة 1440 × 3200 بكسل، إلا أن التسريبات أوضحت أن شاشة هواتف Pixel 6، ستبلغ دقتها ستكون 1140 × 3120 بكسل، كما تؤكد الصورة على دعم الهاتف الاتصال بشبكات 5G.