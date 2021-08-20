تعرف على سعر ومواصفات سماعات جوجل اللاسلكية Pixel Buds A-Series

تدعم الترجمة ومعرفة حالة الطقس

كشفت شركة جوجل Google، رسميا عن أول سماعة أذن لاسلكية تحت عنوان Pixel Buds A، والتي تنطلق إلى الأسواق الهندية بسعر منافس.



ووفقا لما ذكره موقع "Newsbytesapp"، تتميز سماعات الأذن اللاسلكية Pixel Buds A-Series، بمكبرات صوت ديناميكية بقياس 12 ملليمتر، تم تصميمها خصيصا لسماعة "جوجل"، مع تقنية Adaptive Sound، التى تعيد ضبط مستوى الصوت بناء على محيط المستخدم.

ترجمة فورية لأكثر من 40 لغة عبر أجهزة أندرويد

توفر سماعات جوجل Pixel Buds A- Series، ترجمة لأكثر من 40 لغة في الوقت الفعلي، إلى جانب دعما للمساعد الذكي Google Assistant، والذي يتيح لمستخدميها التحقق من الطقس أو تغيير مستوى الصوت أو قراءة الإشعارات باستخدام الأوامر الصوتية.

وتأتى سماعات الأذن اللاسلكية Pixel Buds A-Series، بتصميم مضغوط داخل الأذن لتقليل الضوضاء السلبية، تدعم مقاومة العرق والماء بمعيار IPX4، وبأبعاد 20.5x29.2 ملليمتر، وبسمك 17.5 ملليمتر، كما يزن كل طرف 5.1 جرام، كما تتوفر في خيار باللون الأبيض.

وزودت جوجل سماعة الأذن اللاسلكية Pixel Buds A-Series ببطارية توفر ما يصل إلى خمس ساعات من وقت التشغيل فى كل شحنة، وما يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن، كما ستوفر ثلاث ساعات من وقت التشغيل مع 15 دقيقة فقط من الشحن.

وتحتوي سماعات الأذن اللاسلكية Pixel Buds A-Series، على ميكروفونات تشكل حزمة تعمل على تقليل الضوضاء الخارجية أثناء المكالمة، كما يمكن استدعاء مساعد جوجل من خلال نطق "Hey Google". عند توصيلها بهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 6.0 أو أعلى.

سعر سماعات جوجل اللاسلكية Pixel Buds A-Series

وتتمتع سماعات جوجل اللاسلكية Pixel Buds A-Series، مقابل سعر 134 دولار أمريكي (أي ما يعادل ألفين جنيه مصري)، وستبدأ عمليات البيع فى 25 أغسطس الجاري عبر متجر Flipkart الهندي.