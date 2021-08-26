٧٠٪ من الأطفال تعرضوا للتحرش و٣٥٪ عن طريق الأقارب.. شاهد

قالت نورهان النجار، الاستشاري النفسى، وخبيرة الإرشاد الاسرى، إن هناك احصائية عالمية تؤكد أن ٧٠٪ من الأطفال تعرضوا للتحرش، و٣٥٪ عن طريق الاقارب.

وأضافت نورهان النجار، خلال حوارها ببرنامج ست الستات المذاع على فضائية صدى البلد ، أن المتحرش بالأطفال شخص غير سوى نفسياً ولابد من محاسبة.

وأشارت الاستشاري النفسى، وخبيرة الإرشاد الأسري، إلى أن الطفل لا يوجد به أى مفاتن وعلى الرغم من ذلك يتم التحرش به، لان المتحرش هنا مريض يتلزز بالعذاب والقهر.

وفى سياق آخر، قالت الدكتورة نورهان النجار، استشاري نفسي، إنه لابد من عدم تحميل الزوج والأب ضغوطًا وأعباء كثيرة، بل لابد من اختيار الوقت الصائب للحديث معه، كما يجب أن تركّز المرأة على عاملين أساسيين وهما التوقيت، وفهم سيكولوجية الرجل.

وأوضحت "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلو الكلام" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك محظورات لا يجب أن تقترب لها المرأة في حديثها مع الزوج، وذلك عند قدومه إلى المنزل بعد العمل، خاصة أنه يواجه ضغوطًا نفسية عديدة خلال يومه.

