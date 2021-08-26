ضبط مدير مصنع حلويات بحوزته كميات كبيرة من الخامات الفاسدة بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 10 أطنان حلوى جافة مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى"_ 8 أطنان سكر حر – عسل جلوكوز "مستلزمات إنتاج" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.